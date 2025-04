Benja Anglès, expert en tributació: 'Un cop accedeixis a l'esborrany de la Renda...'

La declaració de la Renda és un dels tràmits més importants per als contribuents a Espanya. No obstant això, cada any, sorgeixen dubtes relacionats amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). Per això, és fonamental seguir els consells d'experts com Benja Anglès, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, per fer front a aquest procés.

Aquest dimecres 2 d'abril comença la Campanya de la Renda 2024-2025, i en aquest context, el professor Anglès ofereix diversos consells clau per als contribuents. A través de la pàgina web de la universitat, els interessats poden accedir a les seves recomanacions detallades.

No deixar-ho tot per a l'últim dia

Encara que sembla una recomanació repetitiva, deixar la declaració per a l'últim moment mai és bona idea. La urgència dels terminis finals pot portar els contribuents a fer el tràmit ràpidament, però això augmenta el risc de cometre errors. Com assenyala Anglès, la presentació de la Renda s'ha de fer amb calma i atenció.

Una vegada que els contribuents accedeixin a l'esborrany de la Renda, és crucial que revisin acuradament totes les dades. Si bé l'Agència Tributària prepara un esborrany inicial, aquest no sempre reflecteix correctament totes les circumstàncies personals i fiscals. Per tant, és fonamental comprovar cada casella, introduir qualsevol informació que falti i corregir els errors que puguin existir.

Un dels punts més importants que Benja Anglès ressalta és la verificació de les dades personals i bancàries. Si aquests no són correctes, el contribuent podria enfrontar problemes amb Hisenda, especialment si la declaració resulta "a ingressar".

En accedir a l'esborrany, és necessari comprovar que totes les dades estiguin correctament introduïdes, en particular les relatives al compte bancari. Si es detecta algun error o si les dades bancàries estan absents, és responsabilitat del contribuent corregir-los abans de presentar la declaració.

Atenció a les noves obligacions fiscals

El món de les finances ha canviat molt en els últims anys, i amb això, les obligacions fiscals també. Entre les novetats més rellevants, es troben les criptomonedes i les plataformes de compravenda de segona mà.

Anglès recorda que s'han de declarar els guanys de criptomonedes, com Bitcoin o Ethereum, i els beneficis de la venda de productes de segona mà a plataformes com Wallapop o Vinted. Encara que aquestes activitats puguin semblar menors, Hisenda les està vigilant de prop, per la qual cosa és fonamental complir amb aquestes obligacions.

Una vegada que la declaració estigui presentada, no acaba la responsabilitat del contribuent. És recomanable guardar tota la documentació relacionada amb la declaració de la Renda, incloent-hi les factures i qualsevol altre document que pugui confirmar les deduccions o reduccions aplicades.

El professor Anglès aconsella conservar aquests documents almenys durant cinc anys, ja que Hisenda pot requerir-los en qualsevol moment. Aquesta precaució és especialment important si s'han aplicat deduccions que podrien ser verificades posteriorment.

Encara que fer la declaració de la Renda pot ser complex, els consells d'experts com Anglès ajuden a complir correctament amb les obligacions fiscals. Des de la revisió detallada de l'esborrany fins a la conservació dels documents, cada pas és crucial per evitar errors i maximitzar els beneficis.