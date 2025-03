Si convius amb una persona gran, pots tenir un benefici en la renda aquest 2025

El pròxim dimecres, 2 d'abril, comença la campanya de la Renda 2024. Com cada any, els contribuents hauran de revisar amb atenció tots els aspectes de la seva situació personal i familiar. Identificar les deduccions aplicables és clau per optimitzar el resultat de la declaració.

Un dels beneficis fiscals més rellevants afecta aquells que conviuen amb persones majors de 65 anys. Es tracta d'una deducció que pot suposar un important alleujament econòmic. L'incentiu arriba fins a 2.550 euros anuals, sempre que es compleixin certs requisits.

Si convius amb una persona major de 65 anys, podries tenir una bonificació en la Renda

Entre les deduccions més destacades de la campanya de la Renda figura la que s'aplica a aquells que viuen amb familiars majors de 65 anys. Aquesta ajuda fiscal per ascendents ofereix un respir econòmic a moltes famílies.

Aquest tipus de mesures busca compensar les famílies que assumeixen la cura dels seus grans. En molts casos, la convivència amb un familiar d'edat avançada implica una càrrega econòmica addicional. Per això, l'Agència Tributària contempla aquesta deducció en la seva normativa.

La quantia de la deducció varia segons l'edat de l'ascendent. La base parteix de 1.150 euros a l'any per cada familiar que compleixi els criteris exigits. Si l'ascendent supera els 75 anys, se sumen 1.400 euros addicionals, arribant així al màxim permès de 2.550 euros.

Aquest benefici fiscal pot marcar la diferència en moltes economies familiars. No obstant això, és imprescindible que el contribuent compleixi amb tots els requisits establerts. La normativa és clara i concreta pel que fa a les condicions que s'han d'acreditar.

Aquests són els requisits que s'han de complir

Un dels primers requisits és l'edat de l'ascendent. Per poder aplicar la deducció, el familiar ha d'haver complert 65 anys abans del 31 de desembre de l'exercici fiscal. Aquesta condició és obligatòria i no admet excepcions.

A més, la convivència amb l'ascendent és essencial. És necessari que hagi residit amb el contribuent almenys la meitat de l'any. En casos de discapacitat, s'admet també l'estada en un centre especialitzat.

Un altre criteri important està relacionat amb els ingressos del familiar. L'ascendent no pot haver obtingut més de 8.000 euros a l'any, sense comptar rendes exemptes. També és necessari que no hagi presentat declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Quan es produeix la defunció de l'ascendent durant l'exercici, també es manté el dret a deducció. En aquests casos, l'import aplicable serà de 1.150 euros. No s'exigeix haver conviscut durant l'any complet.

Per sol·licitar aquesta deducció, és necessari incloure la informació en les caselles corresponents. L'Agència Tributària pot requerir documentació que acrediti la situació. Per tant, es recomana conservar certificats de convivència i justificants d'ingressos.

Aquests incentius representen un reconeixement a l'esforç de moltes famílies. La cura de persones majors suposa un compromís que va més enllà de l'econòmic. Per això, aquesta deducció permet compensar en part aquesta dedicació.