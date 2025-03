Bones notícies d'Hisenda sobre la Declaració de la Renda en aquest lloc d'Espanya

L'Agència Tributària ha confirmat una nova deducció en la Declaració de la Renda 2025 que beneficiarà moltes famílies al Principat d'Astúries. Aquesta mesura permet desgravar-se 500 euros per la cura del primer fill i 600 euros pel segon i successius, sempre que compleixin certs requisits.

El millor d'aquesta deducció d'Hisenda en la Renda: 500 euros per fill

Aquesta deducció està dissenyada per alleujar la càrrega fiscal de les famílies que tenen descendents o fills adoptats de fins a 25 anys. Segons l'article 14 del Text Refós de les disposicions legals d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, les quanties són:

500 euros pel primer descendent de fins a 25 anys que generi dret al mínim per descendents. Està regulat en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

600 euros pel segon i següents descendents que compleixin les mateixes condicions.

És important destacar que aquesta deducció s'aplicarà fins i tot si el descendent ha complert 26 anys durant l'any fiscal, sempre que compleixi amb els altres requisits establerts. En aquest cas, la deducció es calcularà de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits. Computant fins al mes anterior a aquell en què es compleixi l'edat de 26 anys.

Qui pot beneficiar-se a Astúries?

Per poder aplicar aquesta deducció en la Declaració de la Renda 2025, és necessari complir amb els següents requisits. Pel que fa a límits de renda, la suma de les bases imposables general i de l'estalvi no ha de superar els 35.000 euros en tributació individual. Ni ha de sobrepassar els 45.000 euros en tributació conjunta.

Els progenitors, adoptants o tutors han de conviure amb el descendent en la data de meritació de l'impost. Si més d'un contribuent té dret a aquesta deducció, el seu import es dividirà per parts iguals entre ells. Sempre que tots compleixin amb els requisits.

Així pots sol·licitar la deducció d'Hisenda

Per beneficiar-se d'aquesta deducció en la Declaració de la Renda 2025, és necessari revisar l'esborrany. Assegura't que la deducció estigui reflectida en el teu esborrany de la declaració.

Si és necessari, aporta la documentació que acrediti el compliment dels requisits, com el llibre de família o certificats de convivència. Realitza la presentació de la teva declaració de la renda dins del termini establert, incloent-hi la deducció corresponent.

Aquesta mesura forma part de la "via fiscal asturiana". Una estratègia del Govern del Principat que busca implementar deduccions fiscals per donar suport a les famílies i fomentar la natalitat a la regió. Segons declaracions del president Adrián Barbón, aquestes iniciatives estan dissenyades per "afavorir la natalitat, un dels grans reptes que té Astúries".

Compatibilitat amb altres deduccions

És fonamental tenir en compte que aquesta deducció és incompatible amb la deducció "Per despeses de descendents en centres de zero a tres anys". Aquesta està prevista en l'article 14 bis del mateix text legal.

Per tant, si ja s'ha aplicat la deducció per despeses en centres d'educació infantil, no es podrà aplicar aquesta nova deducció pel mateix descendent. Pren nota d'això perquè no et sorprengui.