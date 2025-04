El truc de BBVA per estalviar molt i que et canvia la vida: fes-ho avui

Quan s'acosten les vacances d'estiu, tots busquem la manera d'estalviar per poder gaudir sense preocupacions. Si ets client de BBVA, ara tens una eina poderosa a l'abast de la teva mà gràcies a la seva app.

Sabies que l'entitat bancària ha dissenyat diverses opcions per ajudar-te a planificar millor el teu pressupost vacacional? T'expliquem tot el que has de saber sobre com estalviar amb BBVA i tenir unes vacances ideals.

L'app de BBVA és clau per estalviar en vacances: només has de comprovar-ho

Amb les vacances a la volta de la cantonada, és comú començar a preocupar-se pel pressupost. Si encara no has començat a planificar les teves vacances, no et preocupis. Amb l'app de BBVA tens diverses maneres de fer-ho amb antelació i, el més important, estalviar de debò.

Un dels trucs que BBVA té per als seus clients és l'opció "Les Meves Promocions". Aquesta secció t'ofereix descomptes exclusius per a una gran varietat de productes i serveis. Des de lloguer de cotxes fins a descomptes en vols, hotels i activitats turístiques.

Si comences a organitzar el teu viatge amb antelació, podràs accedir a aquestes promocions que t'ajudaran a reduir les despeses. El que et permetrà destinar aquests diners a altres plaers durant les teves vacances.

Els Meus Viatges: planificació detallada del teu pressupost gràcies a BBVA

La funció "Els Meus Viatges" és una altra de les opcions que BBVA té per ajudar-te a estalviar. A través d'aquesta eina, pots planificar les teves vacances amb detalls específics, des de vols fins a allotjaments i activitats.

El millor de tot és que et permet visualitzar les teves despeses en temps real, cosa que t'ajuda a ajustar el pressupost si és necessari. Si segueixes aquesta recomanació, t'asseguro que no només estalviaràs. També evitaràs sorpreses d'última hora que puguin posar en risc el teu pressupost vacacional.

Pack Viatges: tot el que necessites en un sol paquet

Una altra de les meravelles de l'app de BBVA és l'opció "Pack Viatges". Amb aquest paquet, pots obtenir preus especials i paquets complets que inclouen vol, allotjament i activitats, tot organitzat en un sol lloc.

A més, l'app t'ofereix eines per gestionar tot des del teu telèfon mòbil, cosa que simplifica la teva planificació i assegura que no oblidis res. Si vols estalviar temps i diners, aquesta és l'opció perfecta per a tu. Aquestes eines són summament útils perquè et permeten gestionar les teves finances de manera organitzada i et donen el control total sobre els teus diners.

En tenir l'opció de veure promocions exclusives, fer un seguiment de les teves despeses i triar paquets a preus més baixos, estalviaràs en vacances sense sacrificar la qualitat de la teva experiència. A més, l'app de BBVA et dona l'oportunitat de fer tot des del teu telèfon mòbil, cosa que et permet planificar mentre vas d'un lloc a un altre, sense complicacions.