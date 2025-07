Verificat: això del BBVA dona una gran alegria a milers d'espanyols, per fi respiren

BBVA ha llançat una funció especial a la seva nova app que està causant sensació entre els clients. Es tracta d'un veritable avenç important que ja suma l'aplaudiment dels clients a Espanya.

Parlem del mode discret intel·ligent. Gràcies a un sistema basat en intel·ligència artificial, la càmera frontal detecta si hi ha més d'una mirada enfocada a la pantalla. Si això passa, el mode discret amaga a l'instant el teu saldo, els moviments de compte i imports, evitant que curiosos o potencials delinqüents puguin veure-ho.

BBVA aconsegueix el que molts demanaven fa temps: adeu tafaners

Hi ha tres formes d'utilitzar-lo: amb el mode visible les dades sempre es mantenen a la vista – útil si estàs sol o prefereixes veure-ho tot sense filtres. Mentrestant, el mode discret amaga sempre les dades sensibles, independentment de qui estigui mirant la pantalla. Finalment, el mode intel·ligent activa la protecció només quan detecta una altra mirada a prop del teu mòbil.

Aquest avenç important és perfecte en situacions quotidianes: transport públic, cafeteries, cues o espais compartits. La nova app de BBVA et protegeix sense intervenció manual, reduint el risc que algú vegi el teu saldo o les teves compres. Així, els clients poden fer gestions sense preocupar-se pels “tafaners”.

Així pots activar el mode discret intel·ligent

Activar aquesta funció és molt fàcil: obre l'app de BBVA i autentica't (empremta, Face ID o contrasenya) i ves a Seguretat i privacitat (o Configuració). Prem a Mode discret i tria entre visible, discret o intel·ligent. A més, podràs activar o desactivar el mode ràpidament des de la icona superior de l'app.

Milers de clients descriuen aquesta novetat com un avenç vital. Molts asseguren que aquest mode els ha permès operar amb total tranquil·litat en situacions on abans temien que algú s'hi acostés. L'aplaudiment dels clients és clar: privacitat i simplicitat en una mateixa eina.

Altres millores importants

Però la nova app no només porta aquest mode discret intel·ligent, també ofereix accés instantani a Bizum i targetes, des de l'inici, sense menús innecessaris. A més, aporta un disseny redissenyat, més intuïtiu i personalitzat segons els teus hàbits. D'altra banda, hi ha els suggeriments intel·ligents per estalviar, evitar descoberts o anticipar pagaments.