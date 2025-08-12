Avís important de CaixaBank: aquest avantatge, a l'abast de molts espanyols des d'avui
CaixaBank confirma amb aquesta proposta que continua molt interessat a col·laborar amb el creixement de les empreses
CaixaBank torna a sorprendre amb una iniciativa que pot marcar un abans i un després per a moltes empreses a Espanya. Un nou pas endavant que beneficiarà especialment els negocis locals i aquells que aposten per emprendre en temps de canvi.
L'entitat bancària ha donat un nou impuls al seu compromís amb el teixit empresarial. Ho fa a través d'un acord que porta múltiples avantatges. Si tens una empresa o ets autònom, això t'interessa.
Una aliança de CaixaBank que impulsa les empreses balears
CaixaBank ha renovat la seva col·laboració amb la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (Pimem). Tot amb l'objectiu de continuar donant suport a l'ecosistema empresarial de les Illes Balears.
Aquesta aliança permetrà a milers de pimes i autònoms accedir a productes financers especialment dissenyats per a les seves necessitats, així com rebre atenció personalitzada que simplifica els seus tràmits i ofereix solucions concretes segons l'etapa de desenvolupament de cada negoci.
Aquest acord va ser signat per la directora territorial de CaixaBank a Balears, María Cruz Rivera, i el president de Pimem, Jordi Mora. Contempla un complet pla de mesures enfocades al petit comerç. El conveni ofereix condicions de finançament preferents, comissions menors als terminals de punt de venda (TPV) i accés a noves eines tecnològiques.
En un entorn cada cop més competitiu, CaixaBank demostra que el seu paper va més enllà de ser un simple proveïdor de serveis financers. Amb aquesta col·laboració, l'entitat referma el seu compromís d'acompanyar empresaris, autònoms i emprenedors en totes les etapes de la seva activitat.
Segons va explicar Rivera, aquesta renovació és una mostra clara de la intenció de CaixaBank d'estar al costat de l'empresari balear. No només amb productes financers adaptats, sinó també amb un acompanyament professional que ajuda a prendre decisions més estratègiques. L'acord també inclou accions dirigides a potenciar la digitalització, un element clau per al creixement de les empreses.
Per la seva banda, Jordi Mora va destacar que la continuïtat d'aquest acord reflecteix una col·laboració sòlida, que realment aporta valor a les pimes. A més, Pimem continuarà treballant per forjar noves aliances que ofereixin beneficis reals i tangibles als seus associats.
Presència activa en l'àmbit institucional
A més del suport financer i tecnològic, CaixaBank es compromet a continuar present als principals esdeveniments organitzats per Pimem. Entre ells, hi ha l'Assemblea General i la Gala Gastronòmica, prevista per al mes d'octubre. Aquesta implicació demostra l'interès de l'entitat bancària a formar part activa del desenvolupament empresarial i social de les illes.
Amb aquest moviment, l'entitat reforça la seva posició com a aliat clau per a les petites i mitjanes empreses. I no només a Mallorca, sinó com a model replicable en altres regions del país. La seva estratègia se centra a facilitar el finançament, oferir condicions avantatjoses i apostar per la digitalització.
Més notícies: