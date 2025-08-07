BBVA saca una sonrisa a miles de españoles: no paran de aplaudir su última novedad

BBVA y la Fundación ONCE han confirmado una gran noticia que ha sacado una sonrisa a miles de españoles. Acaban de firmar un nuevo acuerdo para promover empleo y refuerza el compromiso con la igualdad de oportunidad y ya genera reacciones positivas por toda España.

El Convenio Inserta Empleo consiste en que BBVA se compromete a realizar incorporaciones progresivas de personas con discapacidad en su red comercial. Cuenta con el apoyo de Inserta Empleo, la entidad especializada de la Fundación ONCE. Esta organización se encargará de la preselección de candidatos adecuados y les dará una formación personalizada adaptada a los puestos que ocuparán.

BBVA fomenta el empleo de las personas con discapacidad: nuevo acuerdo

Durante su unión, BBVA también se ha adherido al Foro Inserta Responsable. Una plataforma de innovación social que permite compartir experiencias, herramientas y buenas prácticas para facilitar la inclusión laboral del talento con discapacidad.

En los próximos cinco años, miles de personas con discapacidad podrán acceder a puestos en el banco. Este convenio no solo implica empleo, sino también el desarrollo de iniciativas de formación continua e integración real. Las personas más beneficiadas serán aquellas con discapacidad que buscan oportunidades reales de inserción laboral estable, formación adaptada y oportunidades de desarrollo profesional en una gran entidad bancaria.

Reacciones positivas tras alcanzar el acuerdo con Fundación ONCE

La directora de Talento y Cultura de BBVA en España, Yolanda Martínez Bajo, afirmó que “estamos comprometidos con construir un entorno más diverso e inclusivo. Donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollar su talento”.

Añadió que esta firma “refuerza nuestro propósito de generar un impacto positivo en la vida de las personas. Apostar por la inclusión de personas con discapacidad es una decisión que enriquece nuestras organizaciones y fortalece nuestro compromiso con una sociedad más equitativa”.

El director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, destacó la importancia de esta alianza estratégica entre la fundación y una entidad financiera como BBVA. Destacó que su compromiso va “más allá de la inclusión laboral (…) sino de abordar la discapacidad de una forma holística en su relación con el propio banco”.

BBVA sella una unión con ONCE basada en valores compartidos

La satisfacción con el acuerdo ya es destacable. ONCE publicó en LinkedIn que este Convenio Inserta genera una respuesta entusiasta de la comunidad profesional, “un aliado que nos permite llegar más lejos”. Desde BBVA enfatizan que esta reacción reafirma su propósito de igualdad y de inclusión real.

Con este Convenio Inserta Empleo, BBVA sella una unión con Fundación ONCE basada en valores compartidos. El acuerdo impulsa la igualdad de oportunidad, promueve empleo inclusivo para personas con discapacidad, y pone en marcha una estrategia que durará próximos cinco años.