L'últim de BBVA evita molts embolics als seus clients: mai ho facis al caixer

BBVA, un dels bancs més importants d'Espanya, ha alertat els seus clients sobre un hàbit comú. Un que pot posar en risc la seva seguretat financera: imprimir el rebut després de realitzar una operació al caixer automàtic.

Encara que aquesta pràctica pot semblar inofensiva, vés amb molt de compte. En realitat, pot exposar dades sensibles que els delinqüents podrien utilitzar per cometre fraus.

BBVA ho adverteix a tothom: Per què és perillós imprimir el rebut del caixer?

Els rebuts que emeten els caixers automàtics contenen informació confidencial. Per exemple, el saldo del compte, els últims dígits de la targeta utilitzada i altres dades personals.

Si aquests rebuts cauen en mans equivocades, poden ser utilitzats per delinqüents per accedir al teu compte i realitzar transaccions no autoritzades. Per exemple, podrien obtenir les dades necessàries per suplantar la teva identitat o buidar el teu compte.

Recomanacions de BBVA i experts per evitar problemes

BBVA aconsella als seus clients que, en lloc d'imprimir el rebut, consultin l'estat del seu compte a través de l'aplicació mòbil del banc o al mateix caixer. D'aquesta manera, poden verificar la transacció sense exposar informació sensible en paper.

Si és imprescindible obtenir un rebut imprès, és fonamental destruir-lo adequadament abans de llençar-lo, tallant-lo en trossos petits perquè les dades siguin il·legibles. A més, els experts recomanen prémer la tecla "cancel·lar" al caixer després de retirar els diners.

Aquesta acció ajuda a finalitzar la sessió de manera segura. I evita que altres persones puguin accedir a la teva informació personal si es queden a prop del caixer.

Consells adequats per protegir les teves dades sensibles

El primer, mai comparteixis el teu número d'identificació personal (PIN) amb ningú i evita escriure'l en llocs accessibles. I revisa els teus estats de compte regularment. Monitora les teves transaccions per detectar qualsevol activitat sospitosa de seguida.

Utilitza aplicacions mòbils segures: Accedeix a la teva informació bancària només a través d'aplicacions oficials i evita utilitzar xarxes Wi-Fi públiques per realitzar operacions financeres.

Destrueix documents sensibles: Abans de llençar qualsevol document que contingui informació personal o financera, destrueix-lo adequadament.

Seguint aquestes recomanacions, podràs protegir les teves dades sensibles i evitar possibles fraus. Recorda que la seguretat de la teva informació financera depèn en gran mesura de les precaucions que prenguis en el teu dia a dia.