Aplaudiment unànime a CaixaBank després d'aconseguir això: molts encara no donen crèdit

CaixaBank ha aconseguit una fita destacada en ascendir al setè lloc en el rànquing de Merco Talent Espanya 2024, consolidant-se com una de les millors empreses per treballar a Espanya. Aquest avanç de quatre posicions respecte a l'any anterior reflecteix el compromís de l'entitat amb l'atracció i fidelització del talent. ​

CaixaBank ho aconsegueix: ja és la 7a millor empresa espanyola per treballar

El Monitor Empresarial de Reputació Corporativa (Merco) avalua anualment la capacitat de les empreses per atraure i retenir talent a Espanya. En la seva edició de 2024, CaixaBank ha escalat de l'onzè al setè lloc.

Amb tot, s'ha situat entre les deu primeres empreses del país en aquest àmbit. Aquest assoliment és especialment notable en un entorn empresarial altament competitiu. ​

Mèrits que recolzen el reconeixement

L'ascens de CaixaBank en el rànquing de Merco Talent es deu a diverses iniciatives enfocades en el benestar i desenvolupament dels seus empleats. El 2024, l'entitat va llançar la "Proposta de Valor a l'Empleat", que inclou mesures en formació, benestar professional i inclusió.

Aquest pla posa un èmfasi particular en atraure talent jove. I tot, amb la previsió d'incorporar 3.000 professionals menors de 35 anys en els pròxims tres anys. ​ A més, CaixaBank ha implementat programes com els Premis WONNOW, en col·laboració amb Microsoft, dirigits a dones estudiants de carreres STEM.

També destaca el "New Graduates Talent Program" (NGTP), orientat a joves graduats interessats en àrees estratègiques i l'FP Dual per a estudiants de Formació Professional. Aquestes iniciatives busquen no només atraure, sinó també retenir i desenvolupar el talent intern. ​

Reacció de l'entitat: satisfacció absoluta

La direcció de CaixaBank ha expressat la seva satisfacció i orgull per aquest reconeixement. Carlos Hernández, director de Desenvolupament i Transformació de Persones de l'entitat, va destacar que aquest assoliment és resultat de l'esforç conjunt i del compromís de tots els empleats.

Així mateix, va reafirmar la intenció de continuar implementant polítiques que promoguin un entorn laboral inclusiu i motivador. I tot, alineat amb els valors i objectius estratègics de l'organització. ​

L'avanç de CaixaBank en el rànquing de Merco Talent Espanya 2024 no només és motiu de celebració interna. També reforça la seva reputació externa com a ocupador de referència al país. L'entitat es compromet a seguir desenvolupant iniciatives que fomentin el creixement professional, el benestar i la satisfacció del seu equip humà.