Banco Sabadell avisa a tiempo a miles de clientes: mucho ojo si recibes este mensaje

Banco Sabadell ha emitido recientemente una alerta a sus clientes sobre un tipo de fraude conocido como "Man In The Middle". Este fraude se ha vuelto más común y puede afectar tanto a particulares como a empresas. Es esencial entender en qué consiste y cómo protegerse.​

El fraude "Man In The Middle" ocurre cuando un estafador intercepta la comunicación entre dos partes que creen estar interactuando directamente entre sí. El delincuente se sitúa en medio de la conversación, sin que las víctimas lo sepan, y puede alterar o robar información sensible.

Banco Sabadell avisa: mucho cuidado con el fraude "Man In The Middle"

Por ejemplo, en el ámbito empresarial, los estafadores pueden interceptar correos electrónicos entre una empresa y su proveedor. Suplantando la identidad del proveedor, el estafador envía instrucciones para cambiar los datos de pago, dirigiendo los fondos a una cuenta fraudulenta.​

Las estafas de este tipo están en aumento y se vuelven cada vez más sofisticadas. Los delincuentes emplean técnicas avanzadas para hacerse pasar por contactos de confianza, lo que dificulta la detección del fraude. Además, una vez que se ha realizado una transferencia a una cuenta fraudulenta, recuperar el dinero puede ser complicado.

¿Qué debemos hacer si caemos en la trampa?

Si sospechas que has sido víctima de un fraude "Man In The Middle", es fundamental actuar con rapidez. Contacta inmediatamente a Banco Sabadell, informa sobre la transacción fraudulenta para que puedan intentar detener o revertir la transferencia.​

Comunica al banco receptor: Si conoces la entidad bancaria donde se ha enviado el dinero, notifícales sobre el fraude para que tomen las medidas pertinentes.​elpais.com

Reúne toda la evidencia: Guarda correos electrónicos, capturas de pantalla y cualquier otra comunicación relacionada con el fraude.​

Presenta una denuncia: Acude a las autoridades policiales y proporciona toda la información recopilada.​

Consulta con un asesor legal: Un profesional puede orientarte sobre los pasos legales a seguir y las posibilidades de recuperar los fondos.​

Consejos específicos de Banco Sabadell para evitar estos fraudes

Para evitar caer en este tipo de fraudes, verifica siempre la autenticidad de las solicitudes de cambio de datos de pago. Antes de realizar cualquier modificación, confirma mediante una llamada telefónica u otro medio seguro con la persona o empresa que solicita el cambio.​

Presta atención a detalles sospechosos en los correos. Los cambios en las direcciones o un tono inusual pueden ser indicios de fraude.​ Implementa protocolos de seguridad para la verificación de cambios en la información de proveedores y clientes.​