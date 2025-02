Avís d'Hisenda a milers d'espanyols sobre la Declaració de la Renda: tot avantatges

L'Agència Tributària ha anunciat importants novetats per a la Declaració de la Renda 2025. Aquests canvis afecten nombrosos contribuents a Espanya. T'expliquem com Hisenda facilita aquest procés, com sol·licitar cita prèvia, la importància d'accedir a aquesta ajuda i les dates clau de la Renda.

Com ens ajuda Hisenda amb la Declaració de la Renda? Així de fàcil

Hisenda ofereix diversos canals d'ajuda perquè els contribuents puguin complir amb les seves obligacions fiscals de manera senzilla:

Assistència telefònica: Professionals de l'Agència Tributària et guiaran en la confecció i presentació de la teva declaració.

Atenció presencial: Pots acudir a les oficines d'Hisenda per rebre ajuda personalitzada.

Eines en línia: La pàgina web de l'Agència Tributària i la seva aplicació mòbil permeten accedir a l'esborrany de la declaració, consultar dades fiscals i presentar la declaració de forma telemàtica.

Així pots demanar cita prèvia per fer la Renda

Per garantir una atenció eficient, és necessari sol·licitar cita prèvia. Pots fer-ho de les següents maneres. Per internet, accedeix al lloc web oficial de l'Agència Tributària i segueix les instruccions per concertar una cita.

Per telèfon, truca als números habilitats per Hisenda. La sol·licitud de cita prèvia estarà disponible en diferents períodes segons l'assistència que necessitis.

Comptar amb l'assistència d'Hisenda t'assegura evitar errors que podrien derivar en sancions o en pagaments indeguts. Els professionals et guiaran en el procés, agilitzant tràmits i resolent dubtes. I t'assegures de presentar la declaració dins dels períodes establerts, evitant recàrrecs.

Dates importants de la Renda 2025

És fonamental tenir en compte el calendari fiscal per no perdre cap termini. El 2 d'abril de 2025, s'inicia la Campanya de la Renda. Des d'aquest dia, pots presentar la teva declaració per internet.

Del 29 d'abril al 27 de juny pots sol·licitar cita prèvia per assistència telefònica. Del 6 de maig al 30 de juny, presenta la declaració via telefònica. Entre el 29 de maig i el 27 de juny pots sol·licitar cita prèvia per atenció presencial a oficines.

Del 2 al 30 de juny, presenta la declaració de manera presencial. El 25 de juny és l'últim dia per presentar declaracions amb resultat a ingressar i domiciliació bancària. I el 30 de juny acaba la Campanya de la Renda.

Recomanacions d'Hisenda: pren bona nota

Per facilitar el procés i evitar contratemps, Hisenda aconsella revisar l'esborrany. Abans de confirmar, verifica que totes les dades siguin correctes. Utilitza mitjans electrònics, ja que la presentació per internet és ràpida i segura.

No dubtis a demanar assistència i presenta la teva declaració en les dates establertes per evitar sancions. Mantén-te informat a través dels canals oficials de l'Agència Tributària. Recorda que complir amb les teves obligacions fiscals és fonamental per evitar problemes futurs.