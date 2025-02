L'últim avís de Banco Sabadell que no pots oblidar ni de bon tros: molt de compte

Banco Sabadell ha emès recentment una alerta a les seves xarxes socials per advertir els seus clients sobre un nou tipus de frau conegut com a smishing. Aquest mètode implica l'enviament de SMS fraudulents que suplanten la identitat del banc amb l'objectiu d'obtenir informació confidencial dels usuaris.

Banco Sabadell ho recalca una altra vegada: molt de compte amb aquest nou frau

El smishing és una variant del phishing que utilitza missatges de text per enganyar les persones. Els estafadors envien un SMS que sembla provenir d'una entitat legítima, com el teu banc, i inclouen enllaços o sol·liciten informació personal. En fer clic en aquests enllaços o proporcionar les dades sol·licitades, els delinqüents poden accedir als teus comptes bancaris i robar els teus diners.

Per exemple, al maig de 2024, es van detectar SMS fraudulents que notificaven a l'usuari sobre la necessitat d'actualitzar un suposat "nou sistema de seguretat" del Banco Sabadell. Aquests missatges incloïen un enllaç que dirigia a una pàgina web falsa on es sol·licitaven les credencials d'accés a la banca en línia. Aquest tipus d'estafa és un clar cas de smishing.

Per què has de ser prudent si et arriba aquest SMS? Sabadell sentencia

Les conseqüències de caure en una estafa de smishing poden ser devastadores. Els ciberdelinqüents poden realitzar transaccions no autoritzades, sol·licitar crèdits al teu nom o fins i tot vendre les teves dades personals al mercat negre. A més, recuperar els diners perduts pot ser un procés llarg i complicat, i en alguns casos, podria no ser possible.

Un cas recent a Sabadell, Barcelona, il·lustra la magnitud d'aquest problema. Una banda de ciberestafadors va aconseguir defraudar fins a 1.900.000 euros utilitzant mètodes com el smishing i el vishing. L'organització enviava SMS massius que simulaven ser missatges bancaris per enganyar les víctimes i obtenir les seves dades.

Evita ser víctima de smishing gràcies a Banco Sabadell

Per protegir-te d'aquest tipus de fraus, desconfia de missatges inesperats. Si reps un SMS que sembla ser del teu banc sol·licitant informació personal o incloent enllaços, no responguis ni facis clic en els enllaços.

Verifica l'autenticitat: Contacta directament amb el teu banc utilitzant els canals oficials per confirmar la veracitat del missatge.

No comparteixis informació sensible: Els bancs mai sol·liciten contrasenyes, PIN o codis de verificació a través de SMS.

Mantén els teus dispositius segurs: Actualitza regularment el programari dels teus dispositius i utilitza solucions de seguretat fiables.

Activa l'autenticació en dos passos: Aquest mètode afegeix una capa addicional de seguretat als teus comptes.

Recorda, la prevenció és la teva millor defensa contra el smishing. Mantén-te informat i sempre verifica qualsevol comunicació que sembli sospitosa. No posis en risc els teus diners i la teva informació personal.