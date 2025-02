Alegria al BBVA i Banc Sabadell després de confirmar això als seus clients: meravellós

En el sector financer espanyol, BBVA i Banco Sabadell han destacat pel seu notable creixement en la contractació de personal durant 2024. Aquestes entitats han liderat les incorporacions de nous empleats, representant conjuntament el 60% de les contractacions en els últims 12 mesos. Aquest èxit reflecteix el seu compromís amb la innovació i la satisfacció dels seus clients.

BBVA està en forma: impuls tecnològic i expansió de plantilla

BBVA ha centrat els seus esforços en la transformació digital, incorporant talent tecnològic per enfortir la seva infraestructura i serveis. Des de 2021, el banc ha creat divisions com Desenvolupament de Programari i BBVA Technology a Europa i Amèrica. Ho ha fet sumant 10.100 professionals tecnològics en els últims tres anys.

En 2024, BBVA va afegir 1.444 nous empleats al seu equip, consolidant la seva posició com a líder en innovació financera amb 28.554 empleats. Per a 2025, l'entitat preveu contractar 1.100 professionals addicionals, assolint un total de 20.000 empleats en àrees tecnològiques, la qual cosa representarà el 16% de la seva plantilla total.

Els perfils més demandats inclouen desenvolupadors de programari, enginyers de dades i especialistes en seguretat i infraestructura. A més, BBVA ha invertit en startups tecnològiques, comprometent més de 500 milions d'euros i comptant amb 1.500 clients en aquesta unitat.

Banco Sabadell està contractant: creixement i satisfacció

Banco Sabadell també ha mostrat un creixement significatiu en la seva plantilla durant 2024, incorporant 500 nous empleats, arribant als 13.500 a Espanya. Aquesta expansió reflecteix la confiança de l'entitat en el mercat i el seu compromís amb l'excel·lència en el servei al client.

Encara que les previsions específiques per a 2025 encara no s'han detallat, s'espera que Banco Sabadell continuï enfortint el seu equip. I tot, per satisfer les demandes del sector financer i mantenir alts nivells de satisfacció entre els seus clients.

Compromís amb l'ocupació i la innovació

L'estratègia de contractació de BBVA i Banco Sabadell no només se centra en augmentar el nombre d'empleats. També en atreure talent altament qualificat que impulsi la innovació i millori l'experiència del client. Aquest enfocament ha generat alegria i satisfacció tant en les entitats com entre els seus clients, que es beneficien de serveis financers més eficients i adaptats a les seves necessitats.

BBVA i Banco Sabadell han demostrat un compromís sòlid amb el creixement i la innovació en el sector financer espanyol. Els seus esforços en la contractació de personal i la inversió en tecnologia no només enforteixen les seves posicions en el mercat, sinó que també asseguren una major satisfacció per als seus clients.