La novetat de Banco Sabadell que facilita la feina a milions d'espanyols: fes-ho ja

Banco Sabadell ha llançat una nova iniciativa per facilitar als seus clients la inversió dels seus estalvis de manera senzilla i personalitzada. Amb el suport d'experts com Jaume Vilalta, de la Direcció d'Inversions de Clients, l'entitat ofereix assessorament adaptat a les necessitats i objectius de cada inversor.

Banco Sabadell t'ho posa en safata: assessorament personalitzat per invertir

Invertir pot semblar complicat, però amb l'ajuda adequada, és accessible per a tothom. Banco Sabadell posa a disposició dels seus clients un equip de més de 8.500 assessors financers per acompanyar-los en la presa de decisions d'inversió.

Aquests professionals analitzen el perfil de risc de cada client. Analitzen la seva disposició i capacitat per assumir riscos, i ofereixen solucions d'inversió que s'ajusten a les seves preferències i objectius financers.

Serveis destacats de Banco Sabadell per facilitar la inversió

Cartera Sabadell permet delegar la gestió de les inversions en un equip d'experts que prenen decisions alineades amb les necessitats de l'inversor. És una opció ideal per a aquells que busquen invertir de forma senzilla i sense preocupar-se per la gestió diària de la seva cartera.

Per a aquells que prefereixen gestionar les seves inversions de manera activa, Sabadell ofereix una plataforma en línia que permet operar en més de 5.000 valors dels mercats borsaris espanyols i internacionals. La plataforma és accessible a través de l'app i la web, brindant flexibilitat i control total sobre les inversions.

Consideracions importants

Abans de començar a invertir, és fonamental tenir en compte diversos aspectes:

Perfil de risc: Conèixer la teva tolerància al risc és essencial per seleccionar les inversions adequades. Els assessors de Banco Sabadell t'ajudaran a identificar el teu perfil i a triar les opcions que millor s'adaptin a ell.

Horitzó temporal: Determinar el temps durant el qual planeges mantenir les teves inversions t'ajudarà a definir l'estratègia més adequada.

Diversificació: Distribuir les teves inversions en diferents actius i sectors pot reduir el risc i millorar les oportunitats de rendibilitat.

Per què començar 2025 invertint bé els teus estalvis?

L'inici d'un nou any és un moment propici per establir metes financeres i considerar la inversió com una eina per assolir els teus objectius. Amb les solucions que ofereix Banco Sabadell, invertir s'ha tornat més accessible i adaptat a les necessitats individuals de cada client.

A més, comptar amb el suport d'experts com Jaume Vilalta i el seu equip proporciona la confiança necessària per fer el pas cap a la inversió, fins i tot si no tens experiència prèvia. Ells et guiaran en cada etapa, assegurant-se que comprenguis les variacions del mercat i com afecten les teves inversions.