Nou revés d'Hisenda als espanyols sobre la Declaració de la Renda: molt de compte

Hisenda ha llançat una advertència taxativa als propietaris de més d'un habitatge. La veritat és que assenyala com a obligatori declarar totes les propietats en la Declaració de la Renda 2025. No fer-ho pot comportar greus conseqüències, incloent-hi multes i sancions significatives.

Hisenda no avisa més: cura amb els propietaris i la seva segona residència

Si tens un segon habitatge, l'has d'incloure en la teva Declaració de la Renda. Encara que no el lloguis i només l'utilitzis ocasionalment, Hisenda considera que genera una renda imputada.

Això significa que, encara que no obtinguis ingressos directes, has de declarar un percentatge del valor cadastral de la propietat. Generalment, s'aplica un 2% del valor cadastral, o un 1,1% si aquest ha estat revisat en els últims deu anys.

En el cas que el segon habitatge estigui llogat, els ingressos obtinguts s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari. És important reflectir tant els períodes en què l'habitatge va estar llogat com aquells en què va romandre buit. I és que en aquests últims també s'aplica la imputació de rendes.

Quines multes et poden imposar per no complir amb la llei?

No declarar un segon habitatge pot considerar-se una infracció tributària. Les sancions varien segons la gravetat:

Infracció lleu: Si la quantitat no declarada és inferior a 3.000 euros, la multa serà del 50% d'aquesta quantitat. El màxim és de 1.500 euros.

Infracció greu: Si supera els 3.000 euros i es detecta ocultació, la multa pot oscil·lar entre el 50% i el 100% de la quantitat omesa.

Infracció molt greu: En casos de frau, les multes poden variar entre el 100% i el 150% de la quantitat defraudada.

A més de les multes, Hisenda pot exigir el pagament dels impostos no abonats. I no només això, també et cobrarà els interessos de demora corresponents.

El que et passarà si ignores això d'Hisenda

Ignorar l'obligació de declarar un segon habitatge pot complicar seriosament la teva situació financera i legal. Hisenda disposa d'eines avançades per detectar propietats no declarades i creua informació amb altres administracions per identificar possibles fraus.

L'incompliment pot derivar en sancions econòmiques significatives i, en casos extrems, en responsabilitats penals. Per evitar aquestes greus conseqüències, és fonamental complir amb les obligacions fiscals i declarar totes les propietats en la Renda 2025.

Si tens dubtes, és recomanable consultar amb un assessor fiscal. O bé, pots acudir directament a l'Agència Tributària per rebre orientació adequada.