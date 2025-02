L'últim avís del Banc Sabadell dona un respir a milers de clients: és molt segur

Aquest 11 de febrer se celebrava el Dia d'Internet Segura, una data clau per reflexionar sobre com protegir la nostra informació en línia. En aquest context, Banco Sabadell ofereix consells pràctics per garantir la seguretat a l'hora de navegar per Internet i evitar atacs de ciberdelinqüents.

Banco Sabadell t'ajuda: gestiona les teves contrasenyes amb responsabilitat

És essencial utilitzar contrasenyes robustes i úniques per a cada servei. Aquestes han de tenir almenys 8 caràcters i incloure majúscules, minúscules, números i símbols. A més, és recomanable canviar-les periòdicament i no compartir-les amb ningú.

Desconfia de correus electrònics sospitosos, perquè els ciberdelinqüents solen utilitzar el phishing per obtenir informació confidencial. Si reps correus electrònics no sol·licitats, especialment aquells que t'inviten a descarregar arxius o visitar enllaços, procedeix amb cautela. Abans de fer clic en qualsevol enllaç o descarregar arxius, verifica l'autenticitat del remitent.

Banco Sabadell ho deixa clar: protegeix els teus dispositius i xarxes

Mantén actualitzats els sistemes operatius i les aplicacions dels teus dispositius. Instal·la un antivirus fiable i evita connectar-te a xarxes Wi-Fi públiques o no segures, ja que poden ser punts vulnerables per a les teves dades personals.

Abans de realitzar compres en línia, assegura't que la pàgina web sigui legítima. Verifica que no contingui un enllaç sospit que puguin posar en perill la teva seguretat. A més, desconfia d'ofertes que semblin massa bones per ser certes, ja que podrien ser estafes.

Sé cautelós amb la informació que comparteixes a Internet

Evita proporcionar dades personals o financeres a través de canals no segurs. Banco Sabadell mai et demanarà informació sensible per correu electrònic o telèfon. Si tens dubtes sobre l'autenticitat d'una sol·licitud, contacta directament amb el banc a través de canals oficials.

Sempre que sigui possible, activa l'autenticació de dos factors en els teus comptes en línia. Aquest mètode afegeix una capa extra de seguretat, ja que requereix una segona verificació a més de la contrasenya.

La ciberseguretat és un camp en constant evolució. És fonamental estar al corrent de les noves amenaces i tècniques utilitzades pels ciberdelinqüents. Banco Sabadell ofereix recursos i actualitzacions periòdiques per mantenir-te informat i protegit.