Eufòria absoluta en aquests clients de CaixaBank després de confirmar-ho: a partir d'avui

CaixaBank i la Diputació d'Àvila han anunciat un fita històrica: Àvila s'ha convertit en la primera província d'Espanya amb inclusió financera plena. Aquest assoliment s'ha aconseguit gràcies a l'expansió de les oficines mòbils de CaixaBank, conegudes com a 'ofimòbils'. Ara arriben a més municipis, sumant un total de 220 localitats ateses a la província.

Novetat sobre les oficines mòbils de CaixaBank: Àvila aconsegueix aquest fita

Les oficines mòbils de CaixaBank són vehicles adaptats que ofereixen serveis bancaris en zones on no hi ha sucursals físiques. Aquestes unitats permeten als residents realitzar operacions bàsiques com retirar efectiu, ingressar diners i pagar rebuts i impostos.

Amb la incorporació de 93 nous municipis a Àvila, CaixaBank reforça el seu compromís amb la inclusió financera i el suport a les comunitats rurals. Amb aquesta iniciativa, Àvila es posiciona com la primera província d'Espanya en aconseguir una cobertura financera total.

Àvila: pionera en inclusió financera plena

Això significa que tots els seus municipis, independentment de la seva mida o ubicació, compten ara amb accés a serveis bancaris. Aquesta mesura beneficia milers d'habitants que, fins ara, tenien dificultats per accedir a serveis financers bàsics a causa de l'absència de sucursals bancàries a les seves localitats.

La Diputació d'Àvila ha expressat la seva profunda satisfacció per aquest assoliment. Va destacar que aquesta col·laboració amb CaixaBank és un clar reflex del compromís d'ambdues institucions amb el benestar i desenvolupament de les zones rurals. A més, van subratllar que garantir l'accés a serveis financers és essencial per fomentar l'activitat econòmica i millorar la qualitat de vida dels residents en aquestes àrees.

Impacte a la província avilesa

L'arribada de les oficines mòbils a 93 municipis més a Àvila no només facilita les transaccions bancàries diàries, sinó que també impulsa la inclusió financera plena a la província. Els habitants d'aquestes localitats ara poden gestionar les seves finances sense necessitat de desplaçar-se llargues distàncies, cosa que estalvia temps i recursos.

Aquesta iniciativa també enforteix el teixit econòmic local, ja que facilita les operacions comercials i promou el desenvolupament de negocis a la regió. L'èxit d'aquesta col·laboració entre CaixaBank i la Diputació d'Àvila estableix un precedent per a altres províncies a Espanya.

Això demostra que, mitjançant aliances estratègiques i un ferm compromís amb la comunitat, és possible superar desafiaments. Es pot garantir que tots els ciutadans, independentment de la seva ubicació geogràfica, tinguin accés a serveis financers de qualitat.