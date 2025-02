BBVA fa feliç a molts: t'estalviaràs molts diners amb aquest senzill gest

BBVA ha llançat una nova eina per ajudar els seus clients a estalviar en la seva factura de la llum. Es tracta de la calculadora d'estalvi en electricitat, dissenyada perquè qualsevol persona pugui estimar quant pot reduir la seva despesa anual en llum amb petits canvis a la seva llar.

BBVA t'ho posa fàcil: en què consisteix la calculadora d'estalvi en electricitat

La calculadora d'estalvi en electricitat de BBVA és una eina en línia que permet als usuaris conèixer el seu consum energètic actual i descobrir formes de disminuir-lo. En introduir l'import i la periodicitat de la factura de la llum o estimar la despesa segons el lloc de residència, la calculadora estima la despesa anual en electricitat.

A més, proporciona consells personalitzats per reduir aquesta despesa, detallant quant es pot estalviar amb cada recomanació. El funcionament de la calculadora és senzill i intuïtiu. Primer, l'usuari ha d'accedir a l'eina disponible al web corporatiu de BBVA.

Analitza el consum i ofereix una estimació de la despesa anual en llum

Un cop allà, se li sol·licitarà que ingressi informació bàsica sobre el seu consum elèctric actual. Amb aquestes dades, la calculadora analitza el consum i ofereix una estimació de la despesa anual en llum.

A més, presenta una sèrie de consells pràctics i personalitzats per reduir el consum, com canviar a bombetes LED, utilitzar electrodomèstics més eficients o millorar l'aïllament de la llar. Cada consell ve acompanyat d'una estimació de l'estalvi anual que es podria aconseguir en implementar-lo.

On trobar la calculadora d'estalvi en electricitat?

La calculadora està disponible per a tothom a la pàgina web oficial de BBVA, a la secció de salut financera. No cal ser client del banc per utilitzar-la; qualsevol persona interessada a reduir la seva despesa en electricitat pot accedir i beneficiar-se de les seves recomanacions.

Des del seu llançament, la calculadora d'estalvi en electricitat ha rebut comentaris positius per part dels usuaris. Molts destaquen la facilitat d'ús i la utilitat dels consells proporcionats.

A més, valoren que BBVA ofereixi eines pràctiques que contribueixen a l'estalvi econòmic i a la cura del medi ambient. Aquesta iniciativa reforça el compromís de BBVA amb la sostenibilitat i el benestar financer dels seus clients, brindant solucions concretes per reduir la despesa energètica a les llars.