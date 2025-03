L'última novetat de Banco Santander emociona molts: pren nota, serà el 2025

Banco Santander ha anunciat una celebració molt especial per al 2025: el centenari de l'emblemàtic edifici del Banco Pastor de Los Cantones a A Corunya. Aquest històric immoble, que va marcar una fita en l'arquitectura de la ciutat, complirà 100 anys el 9 de novembre de 2025.

Per commemorar aquesta efemèride, Banco Santander ha preparat una sèrie d'esdeveniments que reflecteixen la importància i el significat d'aquest edifici en la història d'A Corunya i de l'entitat bancària.

Banco Santander celebrarà el 2025 aquest històric centenari a A Corunya

El Banco Pastor de Los Cantones, inaugurat el 1925, va ser durant diversos anys el gratacel més alt d'Espanya. Amb els seus 38 metres d'alçada, representava la modernitat i el progrés de l'època. La seva arquitectura distintiva i la seva presència imponent el van convertir en un referent a la ciutat.

Al llarg del 2025, Banco Santander organitzarà diverses activitats per celebrar aquest centenari. Es duran a terme ponències, xerrades i visites guiades que permetran als assistents conèixer més sobre la història i l'arquitectura de l'edifici. Aquestes iniciatives busquen destacar la rellevància del Banco Pastor en el desenvolupament urbà i econòmic d'A Corunya.

Banco Santander ha expressat la seva satisfacció per aquest esdeveniment històric

Rocío Pazos Toba, directora territorial de Banco Santander a Galícia, ha expressat el seu entusiasme per aquesta celebració. Ha destacat que el centenari del Banco Pastor és una oportunitat per reconèixer la història compartida amb la ciutat i per reforçar el compromís de l'entitat amb la comunitat corunyesa.

Per a Banco Santander, el Banco Pastor de Los Cantones no és només una seu bancària; és un símbol de la seva presència i evolució a Galícia. L'edifici representa la connexió entre passat i futur, mostrant com l'entitat ha crescut i s'ha adaptat al llarg dels anys. La seva arquitectura icònica és un testimoni del llegat cultural i arquitectònic d'A Corunya.

Banco Santander ha introduït el concepte de Work Cafè a l'edifici

Com a part de les celebracions, Banco Santander ha inclòs el concepte de Work Cafè a l'edifici. Aquest espai combina serveis bancaris amb àrees de treball i cafeteria, oferint als clients un ambient modern i còmode. El Work Cafè simbolitza la visió de Banco Santander d'integrar innovació i tradició en un mateix lloc.

La celebració del centenari del Banco Pastor de Los Cantones promet ser un esdeveniment memorable. Amb activitats que combinen història, cultura i modernitat, és una oportunitat única per conèixer més sobre l'arquitectura i la història d'A Corunya. Els assistents podran gaudir d'una programació variada que ressaltarà la importància d'aquest edifici en la identitat de la ciutat.