Aplaudiment general a BBVA després de confirmar l'últim: aquesta novetat ho canvia tot el 2025

BBVA ha rebut l'aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per oferir serveis de compravenda i custòdia de criptomonedes a clients particulars a Espanya. Aquesta novetat ha generat un aplaudiment generalitzat en el sector financer. I és que suposa un pas significatiu en l'adopció d'actius digitals al país.

Última hora de BBVA: aquesta novetat l'acaba de confirmar la CNMV

El banc ha obtingut el vistiplau de la CNMV per operar amb criptoactius. El que li permet oferir serveis de custòdia i execució d'ordres de compravenda de criptomonedes als seus clients particulars a Espanya.

Aquesta autorització s'emmarca en la normativa MiCA, que busca garantir una major protecció a l'inversor. Vol establir un marc segur per a l'emissió i prestació de serveis relacionats amb els criptoactius a la Unió Europea.

Què suposa el vistiplau de la CNMV per operar amb criptomonedes?

Els clients particulars de BBVA a Espanya podran comprar, vendre i custodiar criptomonedes directament des de l'aplicació mòbil del banc. Això els permetrà gestionar les seves inversions en criptoactius en el mateix entorn en què administren els seus comptes i altres productes financers, oferint una experiència integrada i fluida.

El servei es desplegarà inicialment per a un grup reduït d'usuaris. I s'estendrà progressivament a tots els clients en els pròxims mesos.

Les criptomonedes amb què podran operar els clients de BBVA

BBVA oferirà serveis de compravenda i custòdia de bitcoin i ether, les dues criptomonedes més reconegudes i amb major capitalització al mercat. Aquestes monedes digitals seran les primeres a estar disponibles a la plataforma pròpia del banc, amb la possibilitat d'ampliar l'oferta en el futur.

La decisió de BBVA d'integrar serveis de criptoactius per a clients particulars representa un fita en l'adopció de les finances digitals a Espanya. En oferir aquests serveis, el banc respon a la creixent demanda d'inversió en criptomonedes i es posiciona com a líder en innovació financera. A més, en proporcionar una plataforma segura i regulada, BBVA contribueix a la legitimació i confiança en el mercat de criptoactius.

Reaccions davant la novetat de BBVA

La notícia ha estat rebuda amb entusiasme tant per clients com per experts del sector financer. La possibilitat d'accedir a criptomonedes a través d'una entitat bancària tradicional i confiable com BBVA ofereix una major seguretat als inversors. Especialment a aquells que encara eren reticents a operar en plataformes no regulades.

Així mateix, s'espera que aquesta iniciativa impulsi altres entitats financeres a seguir l'exemple i adoptar serveis similars. Fomentant la competència i la innovació en el sector.