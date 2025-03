Avís urgent de BBVA a tots els seus clients: tranquil, estaràs a resguard

Recentment, BBVA ha anunciat la cancel·lació de comptes inactius en altres països, cosa que ha generat inquietud entre els clients de BBVA a Espanya. No obstant això, BBVA Espanya ha emès un missatge de calma, deixant clar si afecten o no els comptes en territori espanyol.

BBVA ho està fent a Mèxic: què està passant amb els comptes inactius

BBVA Mèxic està tancant comptes que han romàs inactius durant tres mesos consecutius i que tenen un saldo zero. Aquesta acció es duu a terme en compliment de la Llei per a la Transparència i Ordenació dels Serveis Financers. Aquesta exigeix a les institucions financeres mantenir actualitzats els seus registres i depurar comptes inactius.

Els comptes afectats inclouen productes com Libretón, Compte Express i Targeta Nòmina BBVA. Per evitar la cancel·lació, BBVA Mèxic recomana realitzar almenys una transacció cada tres mesos.

Què significa això per als clients de BBVA a Espanya? Missatge de tranquil·litat

Davant la preocupació generada, BBVA ha aclarit que aquestes mesures són específiques per a Mèxic i no s'aplicaran a Espanya. Els comptes dels clients espanyols no estan subjectes a cancel·lacions automàtiques per inactivitat de tres mesos. BBVA Espanya emfatitza que qualsevol canvi en les polítiques de gestió de comptes serà comunicat directament als seus clients.

BBVA Espanya ha emès un comunicat oficial per tranquil·litzar els seus clients, assegurant que les operacions a Mèxic no afecten els comptes a Espanya. L'entitat reafirma el seu compromís amb la transparència i la comunicació clara. Instando els clients a mantenir-se informats a través dels canals oficials del banc.

Recomanacions per als clients de BBVA

Les accions empreses per BBVA a Mèxic han generat inquietud entre els clients de BBVA a Espanya. No obstant això, BBVA Espanya ha aclarit que aquestes mesures no afecten els comptes en territori espanyol.

És fonamental mantenir-se informat a través dels canals oficials i seguir les recomanacions del banc per garantir la seguretat i operativitat dels comptes. Encara que les mesures adoptades a Mèxic no afecten els comptes a Espanya, és aconsellable: