Milers de clients salten d'alegria per aquesta novetat de BBVA: acaba en pocs dies

BBVA ha llançat una promoció que no pots deixar passar. Si busques una manera senzilla d'estalviar en les teves despeses mensuals, aquesta és la teva oportunitat d'or i no la pots deixar escapar.

L'entitat ofereix fins a 720 euros bruts anuals (583,20 euros nets) als nous clients que domiciliïn els seus rebuts al Compte Online Sense Comissions. Però atenció: el termini finalitza el 31 de març!

No et perdis aquesta promoció de BBVA: falten pocs dies

BBVA et retorna fins a 60 euros bruts al mes (48,60 euros nets) durant 12 mesos per domiciliar els teus rebuts de llum, gas, telèfon o internet. Si la suma dels teus rebuts és de 60 o més euros, rebràs la bonificació màxima.

I si és menor, se't retornarà l'import total dels rebuts domiciliats aquell mes. Si estàs buscant una manera senzilla i efectiva d'estalviar en les teves factures, la promoció de BBVA és el xollo que estaves esperant.

Passos per obtenir els 720 euros de BBVA

Obre un Compte Online Sense Comissions a BBVA i durant el procés d'alta, utilitza el codi promocional RECIBOS720. I és obligatori domiciliar almenys un rebut de les companyies admeses en la promoció.

Estem parlant de Naturgy, Endesa, Iberdrola, Repsol, EDP, Orange, Vodafone o Telefónica. També MásMóvil, Virgin Telco, Telecable, O2, Simyo, Jazztel, Amena, Tuenti Mòbil, Lowi, Digi i Yoigo.

Has de mantenir un saldo mitjà diari de 400 euros al teu compte durant el període de la promoció. És important destacar que no és necessari domiciliar la teva nòmina per accedir a aquesta promoció, cosa que la fa encara més accessible.

Altres avantatges del Compte Online Sense Comissions

Aquest compte de BBVA sense comissions ni condicions és ideal per a tu. Gaudeix d'un compte sense despeses d'administració ni manteniment i veuràs com de bé et vindrà en el teu dia a dia.

A més, obtindràs la Targeta Aqua Dèbit sense comissions. Aquesta és una targeta innovadora i segura, sense números impresos i amb CVV dinàmic per a més protecció en comprar.

Alhora, controla les teves finances de manera senzilla a través de l'app de BBVA. Ho podràs fer amb eines que t'ajudaran a organitzar les teves despeses i ingressos.

Per què no hauries de deixar passar aquesta oportunitat?

Aquesta promoció és una manera efectiva de reduir les teves despeses mensuals en serveis bàsics. En domiciliar els teus rebuts al Compte Online Sense Comissions de BBVA, no només et beneficies de la devolució de fins a 720 euros l'any. Accediràs a un compte sense comissions i amb múltiples avantatges digitals.

Recorda que el termini per aprofitar aquesta oferta finalitza el 31 de març. No perdis aquesta oportunitat d'or per millorar la teva economia domèstica. Actua ràpid, compleix amb els requisits imprescindibles, comença a gaudir dels beneficis i no deixis que se t'escapi aquesta oportunitat.