Aplaudiment majúscul a CaixaBank per fer això possible: els clients, sense paraules

CaixaBank ha aconseguit una fita impressionant el 2024: mobilitzar més de 20.000 voluntaris que han dut a terme milers d'activitats solidàries a tot Espanya, beneficiant moltes persones vulnerables.

Aquest any rècord reflecteix el ferm compromís de l'entitat amb la societat i la seva capacitat per generar un impacte positiu. I és que aquests voluntaris van ajudar l'any passat a 433.000 persones a tot Espanya. Tot un èxit que deixa més que satisfeta la cúpula de CaixaBank.

Rècord a CaixaBank: va mobilitzar el 2024 a 20.000 voluntaris

Durant el 2024, Voluntariat CaixaBank va organitzar prop de 30.000 activitats en col·laboració amb més de 2.500 entitats socials locals. Aquestes accions es van centrar en àrees clau com l'educació, l'acompanyament personal i professional, la inclusió laboral i la preservació del medi ambient. Per exemple, es van realitzar més de 14.800 iniciatives locals i 14.100 activitats enfocades en programes estratègics.

El creixement en la participació ha estat notable i és que el nombre de voluntaris va augmentar un 17% respecte al 2023, assolint els 20.200 participants. Així mateix, el nombre de beneficiaris va créixer un 16%, i les accions solidàries es van incrementar en un 19%. Aquestes xifres demostren la creixent implicació de la societat en les tasques de voluntariat i la confiança en les iniciatives de CaixaBank.

Programa destacat de CaixaBank: 'Mes Social'

Un dels programes destacats va ser el 'Mes Social' celebrat al maig. Més de 16.500 persones van participar en 2.750 activitats, impactant positivament en la vida de més de 117.000 persones vulnerables. Aquest enfocament va permetre estendre les accions solidàries al llarg de tot un mes, ampliant l'abast i l'efectivitat de les iniciatives.

De cara al 2025, CaixaBank es proposa superar aquests èxits, enfortint la seva xarxa de voluntaris i ampliant les activitats per arribar a més persones en situació de vulnerabilitat. L'entitat busca consolidar el seu paper com a referent en voluntariat corporatiu i continuar contribuint al benestar social.

Des de CaixaBank, es reafirma el compromís de l'entitat amb l'acció social

La reacció des de CaixaBank ha estat de profunda satisfacció i orgull. Tomàs Muniesa, president de CaixaBank, va destacar la importància dels voluntaris i va reafirmar el compromís de l'entitat amb l'acció social. Aquest reconeixement subratlla el valor de l'esforç conjunt i la solidaritat en la construcció d'una societat més justa i inclusiva.

Amb tot, l'any 2024 ha estat un any rècord per a Voluntariat CaixaBank, evidenciant el poder de la col·laboració i el compromís social. Amb la vista posada en el 2025, l'entitat es prepara per continuar la seva tasca, mobilitzant més voluntaris i desenvolupant activitats que continuïn beneficiant centenars de milers de persones vulnerables.