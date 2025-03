Alerta urgent de BBVA als seus clients: màxima prudència, els teus diners estan en perill

BBVA ha emès una alerta urgent a tots els seus clients a causa d'un increment en intents de frau coneguts com a vishing. Aquest tipus d'estafa telefònica busca obtenir informació sensible de les víctimes per accedir als seus comptes bancaris i, potencialment, buidar els seus estalvis.

El vishing és un frau en el qual els estafadors truquen a les víctimes fent-se passar per empleats d'entitats bancàries o organitzacions de confiança. Utilitzen tècniques d'enginyeria social per manipular les persones i obtenir dades confidencials, com números d'identificació, contrasenyes o codis de verificació. Fins i tot poden sol·licitar que les víctimes realitzin transferències o proporcionin codis que permeten als delinqüents completar operacions fraudulentes.

Avís de BBVA sobre el vishing: modus operandi dels ciberdelinqüents

Els estafadors solen seguir un patró específic per dur a terme el vishing. La víctima rep una trucada d'un número que sembla legítim, i fins i tot pot mostrar l'identificador de l'entitat bancària. Això s'aconsegueix mitjançant una tècnica anomenada spoofing, que permet falsificar el número que apareix a la pantalla del receptor.

Així, s'informa sobre suposades activitats sospitoses en el compte de la víctima, transferències no autoritzades o compres fraudulentes. Per "solucionar-ho", sol·liciten dades personals i codis d'un sol ús (OTP). A més, poden demanar que la víctima realitzi transferències a comptes "segurs".

Quan sospitar d'una estafa: BBVA és taxatiu

És fonamental estar alerta davant certs senyals que poden indicar un intent de vishing. Si reps una trucada no sol·licitada d'algú que diu ser del teu banc, especialment si no esperaves cap contacte.

Urgència o amenaces: Missatges que intenten espantar-te o pressionar-te perquè actuïs ràpidament.

Sol·licituds inusuals: Si et demanen informació que el teu banc ja hauria de tenir, com números de compte, contrasenyes o codis de verificació.

Enllaços o arxius adjunts: Mai proporcionis informació personal o bancària en pàgines web a les quals has accedit des d'un enllaç inclòs en un SMS o correu electrònic.

Mai proporcionis els teus codis d'un sol ús a través de trucades telefòniques, aquests són secrets i només s'han d'introduir a les aplicacions oficials del teu banc en operacions que iniciïs. BBVA mai et sol·licitarà aquests codis per telèfon, correu electrònic o SMS.

Fes cas a BBVA: evitaràs que et robin els diners

Per protegir-te d'aquests intents d'estafa, BBVA suggereix que has de verificar la legitimitat de les trucades. Si reps una trucada sospitosa, penja i contacta directament a BBVA al número oficial: 900 102 801. Recorda que BBVA no realitza trucades des d'aquest número; és només perquè els clients es comuniquin amb el banc.

No comparteixis informació sensible: Mai proporcionis dades personals, contrasenyes o codis OTP a través de trucades, SMS o correus electrònics no sol·licitats.

Desconfia de missatges amb enllaços: BBVA no inclou enllaços en els seus missatges SMS. Si en reps un que conté un enllaç, encara que sembli legítim, és probable que sigui fraudulent.