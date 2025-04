Alerta de Banco Santander: mai facis això pel teu bé, és molt perillós

Banco Santander ha emès una alerta urgent als seus clients sobre un nou tipus de frau conegut com a "accés remot". En aquest engany, els ciberdelinqüents intenten obtenir accés als teus dispositius i dades personals. És fonamental estar alerta i conèixer com operen aquests estafadors per protegir la teva informació i els teus diners.

El frau d'accés remot posa en alerta Banco Santander: molt de compte

Els estafadors es fan passar per empleats d'empreses de confiança, com el teu banc, i et contacten per telèfon o missatge. Et convencen perquè instal·lis una aplicació o programa que els permet controlar el teu dispositiu de forma remota. Un cop tenen accés, poden robar les teves dades bancàries, contrasenyes i altra informació sensible.

Si permets l'accés remot al teu dispositiu, els delinqüents poden actuar perillosament. Podrien realitzar transferències no autoritzades des dels teus comptes o robar informació personal i financera. També podrien instal·lar malware o virus que comprometin la seguretat dels teus dispositius.

Això pot resultar en pèrdues econòmiques significatives i en la necessitat de prendre mesures addicionals per recuperar el control dels teus comptes i dispositius.

Com actuar si sospites d'un intent de frau? Banco Santander respon

Si reps una trucada o missatge sospitós, no proporcionis informació personal ni bancària. Banco Santander mai et demanarà contrasenyes, PIN o codis d'accés per telèfon, SMS o correu electrònic.

No instal·lis aplicacions ni programes de fonts desconegudes, els estafadors poden demanar-te que descarreguis programari que els permet controlar el teu dispositiu. Contacta directament amb Banco Santander. Si tens dubtes, truca al 915 123 123 o envia qualsevol correu sospitós a phishing@gruposantander.es o reenvia missatges SMS sospitosos al 638 444 542.

Altres fraus similars a tenir en compte

A més de l'accés remot, existeixen altres estafes comunes, com el phishing. Parlem de correus electrònics fraudulents que imiten empreses legítimes per obtenir les teves dades personals.

D'altra banda, hi ha el smishing, a manera de missatges de text falsos que et sol·liciten informació confidencial o et dirigeixen a llocs web fraudulents. Mentrestant, el vishing radica en trucades telefòniques en què els estafadors es fan passar per representants del teu banc per obtenir dades sensibles.

Per prevenir fraus, mantén actualitzat el teu sistema operatiu i antivirus, això ajuda a protegir els teus dispositius contra programes maliciosos. A més, descarrega i instal·la programes de seguretat recomanats. Banco Santander ofereix eines com Trusteer Rapport per a una capa addicional de protecció.