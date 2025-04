Bones notícies per als clients de Banco Santander: confirmat, ja es pot fer

Banco Santander ha llançat una promoció molt atractiva per als seus clients que utilitzen la Targeta de Crèdit Santander. A partir d'ara, en realitzar compres amb aquesta targeta, pots obtenir un reemborsament del total gastat.

Aquesta oferta està disponible fins al 30 de juny de 2025, per la qual cosa és una excel·lent oportunitat per aprofitar. ​No dubtis un segon més i assabenta't del que has de fer per obtenir uns quants euros a final de mes.

Aquesta promoció de Banco Santander no deixa indiferent ningú: diners per utilitzar la targeta

Amb tot, el percentatge de reemborsament d'aquesta oferta és de l'1% del valor de les teves compres realitzades amb la Targeta de Crèdit Santander.​ Així, pots rebre fins a 10 euros nets cada mes.​ Mentrestant, la durada de la promoció finalitza el 30 de juny de 2025.​

Per beneficiar-te d'aquesta promoció, és necessari apuntar-se a la mateixa. Com informa en detall el banc espanyol, es requereix ser titular d'una Targeta de Crèdit Santander i realitzar compres amb la mateixa. Es recomana consultar les condicions detallades a la pàgina oficial de Santander o contactar directament amb l'entitat per obtenir informació precisa sobre com registrar-se.

Beneficis addicionals de la Targeta de Crèdit Santander: no n'hi ha cap altra igual

A més del reemborsament esmentat, les Targetes de Crèdit Santander ofereixen altres beneficis que poden ajudar-te a estalviar i gaudir d'avantatges exclusius. Aquests beneficis estan dissenyats per oferir-te més comoditat i control sobre les teves despeses, a més de recompensar-te per la teva fidelitat com a client. ​

Comissions: 0 euros de comissió d'emissió i manteniment.​Banco Santander

Pagament Total Mensual: 0 euros per pagar les teves compres els primers dies del mes següent, sense interessos ni comissions (TAE 0%).​

Seguretat: Protecció en les teves compres en línia, ja que els pagaments no es carreguen immediatament al teu compte, donant-te temps per verificar els moviments.

Control: Tu decideixes el límit de la teva targeta i pagues únicament el que consumeixes, sense interessos.​

Beneficis addicionals: Reemborsaments en les teves marques preferides i descomptes en productes tecnològics i viatges.

La promoció de reemborsament en les teves compres amb la Targeta de Crèdit Santander és una oportunitat que no pots deixar passar. A més d'aquest benefici, les targetes de crèdit de Santander ofereixen múltiples avantatges que t'ajudaran a estalviar i gaudir de serveis exclusius. Recorda apuntar-te a la promoció abans del 30 de juny i aprofitar al màxim tots els beneficis que Banco Santander té per a tu.