Comunicat especial de CaixaBank: demostrat, enorme sorpresa per a aquests espanyols

Els clients de CaixaBank poden estar més orgullosos que mai del seu banc. I és que, una vegada més, l'entitat ha mostrat la seva implicació en la societat andalusa a través del seu programa de voluntariat.

Un centenar de voluntaris de les províncies de Huelva, Sevilla, Cadis i Còrdova van participar en la IV edició del ‘Camino del Rocío Sense Barreres’. D'aquesta manera, van acompanyar 300 persones amb discapacitat de diverses associacions de la regió.

Una jornada solidària que no només va ser un acte de suport. També una experiència inoblidable per als participants. I és que van tenir l'oportunitat de gaudir d'una de les festivitats més emblemàtiques d'Andalusia, adaptada a les seves necessitats.

La iniciativa forma part del compromís continu de CaixaBank amb la inclusió social, millorant la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta mena d'activitats no només reflecteixen l'esperit solidari de l'entitat. Alhora, deixen clar l'esforç per fer accessibles esdeveniments de gran rellevància com el Rocío, que atrau milers de peregrins cada any.

CaixaBank i el seu compromís amb la inclusió social

La jornada va començar amb una visita al Museu Tesoro de la Virgen, un espai on els participants van poder conèixer la història i el patrimoni cultural. Durant la visita, els assistents es van apropar a les peces de l'aixovar de la Mare de Déu del Rocío i del Pastoret Diví. I també a una selecció d'obres, publicacions i objectes històrics de la Germandat Matriu d'Almonte.

Aquesta experiència va permetre als visitants no només aprendre més sobre les tradicions religioses. També admirar la rica diversitat natural de la zona, observant diverses espècies d'aus autòctones.

El Museu Tesoro de la Virgen és una part essencial de la història del Rocío, i va ser el primer pas d'un dia carregat d'emocions i descobriments. El matí va continuar amb la Missa de Peregrinació a l'ermita del Rocío. Un esdeveniment solemne oficiat pel bisbe de Jerez, Monsenyor José Rico Pavés.

Durant la cerimònia, es va beneir el Guió del Camí, un acte que va marcar l'inici oficial de la peregrinació. Així, van destacar l'esperit d'unitat i solidaritat entre els participants.

El Rocío Sense Barreres, una peregrinació per a tothom

La IV edició del ‘Camino del Rocío Sense Barreres’ té com a objectiu fonamental fer d'aquesta aldea una destinació accessible per a tothom, amb especial atenció a les persones amb discapacitat. A través d'aquest esdeveniment, CaixaBank reforça el seu compromís amb la inclusió, permetent que els participants visquin una experiència única en un entorn accessible.

Una vegada finalitzada la missa, els participants i els voluntaris de CaixaBank es van dirigir a la casa de la Germandat del Rocío de Pilas. Allà, van gaudir d'un dinar en un ambient de convivència, envoltats d'alegria i camaraderia. Aquest espai de trobada va ser una oportunitat perfecta per enfortir els llaços entre els voluntaris i els beneficiaris.