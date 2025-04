Comunicat urgent de Banco Santander als que fan servir Bizum: no facis això mai

Banco Santander i la seva filial, Openbank, han emès una alerta dirigida als usuaris de Bizum que operen en plataformes de compravenda de segona mà. Aquest advertiment se centra en una nova estafa que està afectant nombrosos venedors i compradors desprevinguts.

Missatge contundent de Banco Santander i Openbank sobre l'última estafa a Bizum

Santander va detectar un increment en intents de frau on els estafadors suplanten compradors interessats en productes que els usuaris venen en aquestes plataformes. Aquests delinqüents sol·liciten el número de telèfon del venedor amb l'excusa de realitzar un pagament inicial a través de Bizum.

Tanmateix, en lloc d'enviar els diners, envien una sol·licitud de pagament. Si el venedor accepta aquesta sol·licitud, en realitat estarà transferint diners a l'estafador en lloc de rebre'ls. El modus operandi és el següent:

L'estafador contacta el venedor mostrant interès en l'article que té a la venda.

Sol·licita el número de telèfon del venedor per, suposadament, enviar un pagament per Bizum com a senyal.

En lloc de realitzar el pagament, envia una sol·licitud de diners a través de Bizum.

Si el venedor accepta la sol·licitud, estarà enviant diners a l'estafador en lloc de rebre'ls.

El gest que no has de fer: acceptar sol·licituds de diners sense verificar

És fonamental entendre que, per rebre un pagament per Bizum, no cal acceptar cap sol·licitud. Els pagaments es reben automàticament sense requerir accions addicionals. Per tant, si reps una sol·licitud de diners en lloc d'un pagament, és un senyal clar d'intent d'estafa.

'Tips' de Banco Santander per evitar fraus en plataformes de segona mà

Per protegir-te d'aquestes estafes, verifica el perfil del comprador o venedor. Abans de realitzar qualsevol transacció, assegura't que el perfil té valoracions positives i és legítim. No comparteixis informació personal innecessària, evita proporcionar el teu número de telèfon o altres dades sensibles a desconeguts.

Abans d'acceptar qualsevol sol·licitud a l'aplicació d'Openbank, confirma si és un pagament o una sol·licitud de diners. Sempre que sigui possible, empra els sistemes de pagament integrats en la plataforma de compravenda. I és que solen oferir major protecció al comprador i al venedor.

Segueix les alertes del banc i de les autoritats per estar al corrent de les últimes modalitats de frau. La Guàrdia Civil també ha alertat sobre aquesta modalitat d'estafa, Bizum invers. I recomana als usuaris ser cautelosos a l'hora de realitzar transaccions en línia.