Confirmat: BBVA i Banco Santander no poden amagar-ho més, en pocs dies

Els pensionistes que tenen les seves prestacions domiciliades a BBVA i Banco Santander rebran el pagament corresponent al mes d'abril en els pròxims dies. Ambdues entitats han comunicat als seus clients les dates exactes en què s'efectuarà l'abonament, avançant-se a les dates oficials establertes per la Seguretat Social.​

BBVA i Banco Santander ho confirmen: ja hi ha data d'abonament de les pensions a l'abril

Banco Santander realitzarà l'ingrés de les pensions el dijous 24 d'abril de 2025. Per la seva banda, BBVA efectuarà el pagament el divendres 25 d'abril. ​Mentrestant, altres entitats també han avançat el pagament de les pensions aquest mes d'abril i les dates de pagament quedaran així.

CaixaBank: dijous 24 d'abril.​

Unicaja Banco: dijous 24 d'abril.​

Banc Sabadell: divendres 25 d'abril.​

Abanca: divendres 25 d'abril.​

ING: divendres 25 d'abril.​

Cajamar: divendres 25 d'abril.​

Kutxabank: divendres 25 d'abril.​

Avantatges de l'avançament en el pagament de les pensions

La Seguretat Social estableix que les pensions s'han d'abonar entre l'1 i el 4 de cada mes. No obstant això, la majoria de les entitats bancàries opten per avançar el pagament a finals del mes anterior. Això és possible perquè la Seguretat Social sol alliberar la partida pressupostària uns dies abans, permetent que els bancs efectuïn l'abonament entre els dies 23 i 25 de cada mes.

Aquest avançament en el pagament de les pensions ofereix diversos avantatges tant per als pensionistes com per a les entitats bancàries. Millora la planificació financera i és que els pensionistes poden organitzar millor les seves despeses mensuals en rebre la seva pensió abans de final de mes.​

Augmenta la satisfacció dels clients

A més, sobre la reducció d'aglomeracions, en escalonar els pagaments en diferents dies, s'evita la concentració de persones a les sucursals bancàries. Millorant l'atenció al client i reduint temps d'espera.​

Així, els bancs enforteixen la relació amb els seus clients en oferir aquest servei, augmentant la seva satisfacció.​ BBVA i Santander han confirmat les dates de pagament de les pensions per a l'abril, avançant-se a la Seguretat Social.

Aquest avançament beneficia els pensionistes en permetre'ls disposar dels seus fons amb antelació. I facilita una millor gestió tant per als clients com per a les entitats bancàries.​