Avís urgent de Banco Santander: no facis això ni de bon tros o te'n penediràs

Banco Santander ha emès una alerta urgent sobre una estafa coneguda com a SIM swapping. Aquest frau consisteix a duplicar la targeta SIM del teu mòbil per accedir als teus comptes bancaris i dades personals. És fonamental entendre en què consisteix aquest engany i com protegir-se.

Banco Santander t'ho adverteix a tots: estigues alerta amb el SIM swapping

El SIM swapping és una tècnica que els delinqüents utilitzen per obtenir un duplicat de la teva targeta SIM sense el teu consentiment. Amb aquest duplicat, poden rebre les teves trucades i missatges, incloent-hi els SMS de verificació que envien els bancs per confirmar operacions. D'aquesta manera, aconsegueixen accedir i prendre control de la banca en línia, realitzar transferències i altres operacions fraudulentes.

Obtenció de dades personals: Mitjançant tècniques de phishing, vishing o explorant les teves xarxes socials, els delinqüents recopilen informació. Per exemple, el teu nom, DNI, adreça i número de telèfon.

Sol·licitud de duplicat de SIM: Amb les dades obtingudes, contacten amb la teva operadora mòbil. Fent-se passar per tu, sol·liciten un duplicat de la teva targeta SIM.

Accés a comptes bancaris: Un cop amb la SIM duplicada, reben els SMS de verificació del teu banc, cosa que els permet accedir als teus comptes i realitzar operacions fraudulentes.

Banco Santander ens alerta de forma taxativa: mai ho facis

Recentment, s'han reportat casos on clients han estat víctimes de SIM swapping, resultant en pèrdues econòmiques significatives. El Banco Santander busca conscienciar els seus clients sobre aquest tipus de frau per prevenir futurs incidents.

No comparteixis les teves dades personals, evita proporcionar informació sensible a través de trucades, correus electrònics o missatges d'origen desconegut. No facis clic en enllaços sospitosos, desconfia de missatges que t'instin a fer clic en enllaços o a proporcionar informació personal.

No publiquis informació sensible a les xarxes socials. Per exemple, detalls com el teu número de telèfon, adreça o data de naixement poden ser utilitzats per estafadors.

Consells del Banco Santander per no patir aquest frau

Utilitza combinacions de lletres, números i símbols, i evita utilitzar la mateixa contrasenya en múltiples serveis. Activa l'autenticació en dos passos, sempre que sigui possible, utilitza aplicacions d'autenticació en lloc de SMS de verificació.

Mantén la teva informació actualitzada, les teves dades de contacte al banc han de ser correctes per rebre alertes d'activitat sospitosa. Revisa regularment els teus comptes, monitora els teus moviments bancaris i reporta qualsevol activitat inusual de seguida.

A més, sol·licita que et notifiquin qualsevol sol·licitud de duplicat de la teva targeta SIM. La prudència és la nostra millor aliada contra el frau. Mantén-te alerta i segueix aquests consells per protegir les teves dades i els teus diners.