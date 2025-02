Aviso urgente de Banco Santander: no hagas esto ni por asomo o te arrepentirás

Banco Santander ha emitido una alerta urgente sobre una estafa conocida como SIM swapping. Este fraude consiste en duplicar la tarjeta SIM de tu móvil para acceder a tus cuentas bancarias y datos personales. Es fundamental entender en qué consiste este engaño y cómo protegerse.

Banco Santander se lo advierte a todos: estate alerta con el SIM swapping

El SIM swapping es una técnica que los delincuentes utilizan para obtener un duplicado de tu tarjeta SIM sin tu consentimiento. Con este duplicado, pueden recibir tus llamadas y mensajes, incluyendo los SMS de verificación que envían los bancos para confirmar operaciones. De esta manera, logran acceder y tomar control de la banca online, realizar transferencias y otras operaciones fraudulentas.

Obtención de datos personales: Mediante técnicas de phishing, vishing o explorando tus redes sociales, los delincuentes recopilan información. Por ejemplo, tu nombre, DNI, dirección y número de teléfono.

Solicitud de duplicado de SIM: Con los datos obtenidos, contactan a tu operadora móvil. Haciéndose pasar por ti, solicitan un duplicado de tu tarjeta SIM.

Acceso a cuentas bancarias: Una vez con la SIM duplicada, reciben los SMS de verificación de tu banco, lo que les permite acceder a tus cuentas y realizar operaciones fraudulentas.

Banco Santander nos alerta de forma tajante: nunca lo hagas

Recientemente, se han reportado casos donde clientes han sido víctimas de SIM swapping, resultando en pérdidas económicas significativas. El Banco Santander busca concienciar a sus clientes sobre este tipo de fraude para prevenir futuros incidentes.

No compartas tus datos personales, evita proporcionar información sensible a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de origen desconocido. No hagas clic en enlaces sospechosos, desconfía de mensajes que te insten a hacer clic en enlaces o a proporcionar información personal.

No publiques información sensible en redes sociales. Por ejemplo, detalles como tu número de teléfono, dirección o fecha de nacimiento pueden ser utilizados por estafadores.

Consejos del Banco Santander para no sufrir este fraude

Utiliza combinaciones de letras, números y símbolos, y evita usar la misma contraseña en múltiples servicios. Activa la autenticación en dos pasos, siempre que sea posible, utiliza aplicaciones de autenticación en lugar de SMS de verificación.

Mantén tu información actualizada, tus datos de contacto en el banco deben ser correctos para recibir alertas de actividad sospechosa. Revisa regularmente tus cuentas, monitorea tus movimientos bancarios y reporta cualquier actividad inusual de inmediato.

Además, solicita que te notifiquen cualquier solicitud de duplicado de tu tarjeta SIM. La prudencia es nuestra mejor aliada contra el fraude. Mantente alerta y sigue estos consejos para proteger tus datos y tu dinero.