Avís especial de Banco Santander: fes sempre això i et vindrà de luxe

A Banco Santander, ens preocupem per oferir-te una atenció personalitzada i eficient. Una de les formes més còmodes de gestionar els teus assumptes bancaris és sol·licitant una cita prèvia amb el teu gestor personal. A continuació, t'expliquem com fer-ho i per què és l'opció més convenient.

Banco Santander t'ho posa fàcil si vols demanar una cita prèvia

Un gestor personal és un professional de Banco Santander que s'encarrega d'assessorar-te en les teves necessitats financeres. Ja sigui que necessitis informació sobre productes, resoldre dubtes o gestionar tràmits específics, el teu gestor estarà disponible per ajudar-te.

Banco Santander facilita la sol·licitud de cites prèvies a través de diversos canals digitals, cosa que et permet triar el que més et convingui. Accedeix al teu compte a la Banca Online, al menú superior selecciona "Atenció al Client" i després a "Cita a oficina per a gestions comercials".

Tria si prefereixes una cita telefònica o presencial. També, indica el motiu de la teva consulta i selecciona la data i hora que millor s'adaptin a la teva disponibilitat.

Com sol·licitar una cita prèvia a través de l'App Santander

Obre l'aplicació al teu dispositiu mòbil i accedeix a la teva posició global utilitzant la teva clau d'accés. Prem al menú principal i selecciona "Centre d'Ajuda" i selecciona "Demana cita a la teva oficina".

Indica si desitges una cita telefònica o presencial, el motiu de la teva consulta i tria la data i hora que et resultin més còmodes. Recorda que la cita ha de ser sol·licitada amb almenys 24 hores d'antelació.

Per què és la forma més còmoda de fer-ho?

Sol·licitar una cita prèvia amb el teu gestor personal a través dels canals digitals de Banco Santander ofereix múltiples avantatges:

Facilitat: Pots gestionar les teves cites des de la comoditat de casa teva o en qualsevol lloc, sense necessitat de desplaçar-te a l'oficina.

Flexibilitat: Tens la llibertat de triar el moment que millor s'adapti a la teva agenda, evitant esperes innecessàries.

Eficàcia: En programar la teva cita, el gestor estarà preparat per atendre't de manera personalitzada i resoldre les teves consultes de forma més efectiva.

A més de sol·licitar cites prèvies, Banco Santander t'ofereix altres serveis digitals que faciliten la gestió de les teves finances. Porta el banc al teu mòbil, realitza transferències, controla les teves targetes de crèdit, retira efectiu de caixers automàtics, revisa les teves despeses i més.

Agilitza el teu dia a dia, sense esperes ni horaris, i des d'on vulguis, realitza les teves gestions quotidianes amb la Banca per Internet. Per a més informació sobre com sol·licitar una cita prèvia o utilitzar altres serveis digitals, visita la pàgina oficial de Banco Santander.