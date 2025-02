Novetat de CaixaBank per a tots els que fan servir el caixer: ho demanaven fa temps

CaixaBank ha introduït una novetat que ha generat satisfacció entre els seus clients: la possibilitat de treure diners del caixer utilitzant únicament el telèfon mòbil. Aquesta funcionalitat, que molts usuaris feia temps que sol·licitaven, es basa en la tecnologia NFC (Near Field Communication), oferint una forma de retirar efectiu més fàcil, còmoda i ràpida.

Novetat de CaixBank per als clients habituals del caixer: ràpid i còmode

Per utilitzar aquesta opció, és necessari que tant el caixer automàtic com el telèfon intel·ligent siguin compatibles amb la tecnologia NFC. La majoria dels caixers de CaixaBank ja compten amb aquesta característica. Una que és identificable pel símbol NFC a la pantalla o a la zona de contacte.

Configura el mòbil per a pagaments NFC i assegura't que el teu dispositiu té la tecnologia NFC activada. Després, instal·la i configura una aplicació de pagaments compatible, com Google Pay, Apple Pay o la pròpia app de CaixaBank. Afegeix la teva targeta bancària seguint les instruccions de l'aplicació.

Com retirar diners al caixer amb el teu mòbil

Treure diners del teu caixer CaixaBank és així de senzill. Acudeix a un caixer de CaixaBank amb tecnologia NFC i acosta el teu mòbil al lector NFC del caixer, similar a com ho faries en pagar en un comerç.

El caixer detectarà el teu dispositiu i et demanarà que introdueixis el teu PIN o verifiquis la teva identitat a través de l'aplicació de pagaments. Selecciona la quantitat de diners que desitges retirar i segueix les instruccions a la pantalla. Aquest procés és similar al de realitzar pagaments amb el mòbil i ofereix una experiència ràpida i segura.

Una opció aplaudida pels clients de CaixaBank

Aquesta innovació aporta diversos avantatges com que no és necessari portar la targeta física, reduint la possibilitat d'oblits o pèrdues. En no dependre d'una targeta física, es redueix el risc de clonació o frau associat a la manipulació de dispositius de lectura de targetes.

Seguretat: L'autenticació a través del mòbil afegeix una capa addicional de protecció, combinant l'ús del PIN amb la verificació biomètrica del dispositiu.

Rapidesa: La interacció sense contacte agilitza el procés de retirada d'efectiu, disminuint el temps d'ús del caixer.

Una demanda dels clients de CaixaBank

Els usuaris de CaixaBank feia temps que sol·licitaven una forma més moderna i segura d'interactuar amb els caixers automàtics. La integració de la tecnologia NFC per retirar efectiu respon a aquesta demanda, demostrant el compromís de l'entitat amb la innovació i la millora contínua de l'experiència del client.

Gràcies a la tecnologia NFC, ara és possible realitzar aquesta operació de manera fàcil, còmoda i ràpida. Reforçant la seguretat i adaptant-se a les necessitats actuals dels usuaris.