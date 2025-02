Banco Santander treu d'un compromís als seus clients: fes això per estalviar moltíssim

Banco Santander ha compartit recentment a les seves xarxes una sèrie de consells pràctics per ajudar els seus clients a estalviar en la compra setmanal. Aquests consells estan dissenyats per facilitar una gestió més eficient de les compres al supermercat. Amb tot, permeten un estalvi significatiu sense sacrificar la qualitat dels productes.

Banco Santander et dona un cop de mà per estalviar en la teva compra setmanal

Un dels principals consells de Banco Santander és la planificació del menú setmanal. Abans d'anar al supermercat, és recomanable definir els àpats que es prepararan durant la setmana.

Això permet elaborar una llista de compra precisa, evitant adquirir productes innecessaris i reduint el malbaratament d'aliments. A més, revisar el rebost i la nevera ajuda a identificar els ingredients que ja es tenen, evitant compres duplicades.

Elaborar una llista de la compra: productes de temporada i marques blanques

Crear una llista de compra basada en el menú planificat és essencial. Aquesta llista ha d'incloure únicament els productes necessaris, cosa que ajuda a evitar compres impulsives i a cenyir-se al pressupost establert. A més, seguir estrictament la llista durant la compra redueix la temptació d'adquirir articles no planificats.

Optar per productes de temporada i marques blanques és una altra estratègia efectiva per estalviar. Els productes de temporada solen ser més econòmics i frescos, mentre que les marques blanques ofereixen una qualitat comparable a les marques reconegudes. Això sí, gairebé sempre a un preu més accessible.

Batch Cooking: cuinar en lots

El Batch Cooking, o cuinar en lots, consisteix a preparar diversos àpats en una sola sessió de cuina. Aquesta pràctica permet estalviar temps i diners, ja que es poden aprofitar els ingredients al màxim i reduir el consum d'energia.

A més, tenir àpats preparats facilita seguir el menú planificat. I el millor, evita la temptació de recórrer a opcions menys saludables i més costoses.

Altres trucs de Banco Santander per organitzar-se amb la compra setmanal

Alguns trucs addicionals inclouen evitar anar de compres amb gana. Anar al supermercat amb l'estómac buit pot portar a compres impulsives de productes innecessaris. Has de comparar preus per unitat i revisar el cost per quilo o litre dels productes ajuda a identificar les opcions més econòmiques.

Alhora, estar atent a les promocions pot generar estalvis significatius, però és important assegurar-se que realment es necessiten els productes en oferta. Implementar aquests consells pot resultar en un estalvi considerable en la compra setmanal.

La planificació i organització permeten aprofitar al màxim el pressupost disponible, reduint despeses innecessàries i evitant el malbaratament d'aliments. Apunta Banco Santander que aquestes pràctiques fomenten una alimentació més saludable i conscient.