Avís urgent de Banco Santander: el gest que et pot arruïnar en segons

Banco Santander ha emès una alerta urgent sobre una estafa creixent coneguda com a "smishing". Aquest tipus de frau implica l'enviament de missatges SMS que aparenten ser d'institucions legítimes, com bancs, amb l'objectiu d'obtenir informació personal i financera de les víctimes.

Banco Santander envia un comunicat urgent: alerta amb el smishing

El smishing és una variant del phishing que es realitza a través de missatges de text. Els estafadors envien SMS que semblen provenir de fonts fiables, com Banco Santander, informant sobre suposats problemes amb el compte bancari. O bé sol·licitant la verificació de dades.

Aquests missatges solen incloure enllaços a llocs web fraudulents que imiten els oficials. En introduir informació en aquestes pàgines, els delinqüents obtenen accés a dades sensibles. El que pot resultar en el robatori d'identitat i pèrdues econòmiques significatives.

Recomanacions per protegir-se d'aquest perillós frau

Si rep un SMS que afirma ser de Banco Santander o una altra entitat, i sol·licita informació personal o financera, dubti de la seva autenticitat. Els bancs mai no sol·liciten dades confidencials a través de missatges de text.

No faci clic en enllaços sospitosos: Eviti accedir a enllaços inclosos en missatges de remitents desconeguts o no verificats. Aquests enllaços poden dirigir-lo a llocs web fraudulents dissenyats per robar la seva informació.

Verifiqui l'autenticitat: Si té dubtes sobre la legitimitat d'un missatge, comuniqui's directament amb Banco Santander a través dels canals oficials. Parlem de la seva pàgina web o línies telefòniques d'atenció al client.

Mantingui actualitzats els seus dispositius: Asseguri's que el seu telèfon mòbil i aplicacions tinguin les últimes actualitzacions de seguretat per protegir-se contra possibles amenaces.

Altres consells si sospites que és una estafa

No respongui al missatge, eviti interactuar amb el remitent del SMS sospitós. Reporti l'incident i informi Banco Santander sobre el missatge rebut. L'entitat disposa d'un correu específic per a aquests casos: phishing@gruposantander.es.

Si ha proporcionat informació personal, modifiqui les seves contrasenyes d'accés a la banca en línia i altres serveis on utilitzi credencials similars. A més, consideri presentar una denúncia davant les forces de seguretat per contribuir a la investigació d'aquests delictes.

Què evitar a tota costa, segons Banco Santander

Mai no proporcioni dades personals, contrasenyes o informació financera a través de SMS, correus electrònics o trucades no sol·licitades. No confiï en remitents desconeguts, sigui cautelós amb missatges de números desconeguts, especialment si contenen enllaços o sol·licituds d'informació.

Els estafadors solen crear un sentit d'urgència perquè les víctimes reaccionin sense pensar. Prengui's el temps necessari per verificar l'autenticitat de qualsevol sol·licitud. La precaució i la prudència són essencials per protegir-se contra el smishing i altres formes de suplantació d'identitat.