CaixaBank ho confirma i milions d'espanyols embogeixen: més fàcil que mai

CaixaBank ha llançat el Préstec Auto, una solució dissenyada per facilitar la compra de cotxes i motos, ja siguin nous o de segona mà. Aquest producte financer destaca per la seva flexibilitat i condicions avantatjoses. I s'adapta a les necessitats dels clients que busquen adquirir un vehicle amb comoditat i seguretat.

Préstec Auto de CaixaBank: t'encantarà si vols comprar cotxe

Pots sol·licitar des de 3.000 euros fins a 30.000 euros, permetent finançar tant vehicles econòmics com models de major valor. A més, ofereix un període d'amortització de fins a 72 mesos (6 anys), brindant la possibilitat d'ajustar les quotes mensuals segons la teva capacitat financera.

El préstec compta amb un TIN (Tipus d'Interès Nominal) del 9,00% i una TAE (Taxa Anual Equivalent) del 9,38%, la qual cosa es tradueix en quotes mensuals competitives. Un dels avantatges més destacats és l'absència de comissió d'obertura, la qual cosa redueix els costos inicials i fa més accessible el finançament.

Pots gestionar tot el procés de sol·licitud de manera completament digital. I sense necessitat de desplaçar-te a una oficina, la qual cosa agilitza i facilita l'obtenció del préstec.

Avantatges principals del Préstec Auto

La possibilitat de triar l'import i el termini de devolució permet adaptar el préstec a les teves necessitats específiques. Amb tot, facilita la planificació dels teus pagaments.

Sense comissions d'obertura: Aquesta característica redueix les despeses associades al préstec, permetent destinar més recursos a la compra del vehicle.

Procés digitalitzat: La gestió en línia simplifica els tràmits, estalviant temps i oferint comoditat al client.

Accessibilitat: Està disponible per a l'adquisició de vehicles nous i de segona mà, incloent-hi opcions híbrides i elèctriques, promovent la mobilitat sostenible.

Requisits per accedir al préstec de CaixaBank

Per sol·licitar el Préstec Auto de CaixaBank, és necessari ser major de 18 anys. També has de residir a Espanya i disposar d'una font d'ingressos recurrent que garanteixi la capacitat de devolució del préstec. La concessió del préstec està subjecta a una anàlisi de solvència i capacitat de pagament per part de CaixaBank, segons les seves polítiques de risc.

Per il·lustrar com funcionen les condicions del préstec, CaixaBank proporciona el següent exemple. L'import sol·licitat és de 9.131 euros, el termini de devolució de 69 quotes mensuals i les quotes mensuals de 68 quotes de 170 euros. I hi ha una última quota de 169,96 euros.

L'import total degut és de 11.729,96 euros, que inclou el capital prestat més els interessos, sense comissió d'obertura. El Préstec Auto de CaixaBank es presenta com una opció atractiva per a aquells que desitgen comprar un cotxe o una moto. Oferint condicions favorables, flexibilitat en el finançament i un procés de sol·licitud senzill i digitalitzat.