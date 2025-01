El truc ocult de Banco Santander per comprar la casa dels teus somnis: pren nota

Comprar una casa és una de les decisions més importants en la vida de qualsevol persona. Per facilitar aquest procés, Banco Santander ha llançat un servei digital anomenat Home Planner, disponible a la seva app i banca en línia.

Aquest servei està dissenyat per ajudar-te a trobar l'habitatge que desitges de manera senzilla i eficient. La plataforma t'assisteix en gestions com la sol·licitud de la Nota Simple o la signatura del contracte d'arres. I ho fa facilitant tot el procés de compravenda.

Banco Santander t'ajuda a comprar casa: Home Planner és la solució

Home Planner és una eina digital que guia els clients de Banco Santander en cada pas del procés de compra d'un habitatge. Ofereix funcionalitats tant financeres com no financeres, adaptades a les teves necessitats i situació personal.

Amb Home Planner, podràs conèixer el teu pressupost, valorar propietats, simular pagaments mensuals i obtenir preaprovacions per al finançament. En introduir les teves dades financeres i el tipus d'habitatge que busques, t'indicarà el preu màxim recomanat per a la teva nova casa. Un càlcul que es realitza a partir d'un qüestionari a l'app.

Com utilitzar Home Planner des de l'app de Banco Santander

Si ja tens una casa en ment, Home Planner t'ajudarà a verificar si el seu preu està en línia amb el mercat. La valoració es basa en dades oficials del cadastre, considerant ubicació, ús, superfície i any de construcció.

A més, podràs personalitzar el teu finançament triant entre hipoteques fixes, variables o mixtes. La simulació et mostrarà quant pagaries al mes segons la hipoteca, el preu de l'habitatge, la quantitat a finançar i el termini de devolució.

Per a més seguretat en el teu procés de compra, Home Planner et permet verificar si estàs preaprovat per al finançament. Si és així, podràs iniciar automàticament una sol·licitud d'Hipoteca Online.

Beneficis addicionals d'aquest nou servei

Assessorament personalitzat: Si ho sol·licites, tindràs a la teva disposició un gestor personal que t'acompanyarà durant tot el procés de compra del teu habitatge.

Contingut informatiu: Home Planner inclou material educatiu sobre la compra d'un habitatge, resolent els teus dubtes i ajudant-te a prendre decisions informades.

Amb Home Planner, Banco Santander posa a la teva disposició un servei digital complet i senzill per ajudar-te a comprar la casa que busques. Aprofita aquesta eina per fer realitat el teu somni de tenir una llar pròpia.