Avís urgent de Banco Santander a milers de clients: si et truca aquest número, compte

Banco Santander ha emès una alerta urgent a milers dels seus clients sobre una nova estafa telefònica relacionada amb el desviament de trucades. Els delinqüents utilitzen codis com 21 per desviar les trucades de les víctimes a números sota el seu control. El que els permet interceptar comunicacions i accedir a informació confidencial.

Els ciberdelinqüents es fan passar per empleats d'empreses de telefonia o altres serveis i contacten les víctimes per telèfon. Durant la trucada, sol·liciten que es marqui al mòbil el codi 21 seguit d'un número de telèfon i el símbol #.

Aquest codi activa el desviament de totes les trucades entrants al número proporcionat per l'estafador. D'aquesta manera, poden rebre trucades destinades a la víctima. Incloent aquelles d'entitats bancàries com Banco Santander, facilitant el robatori d'informació personal i financera.

Mai ingressis al teu telèfon codis com 21 o altres similars que t'indiquin durant una trucada inesperada. Aquests codis poden activar funcions com el desviament de trucades sense el teu consentiment.

A més, no proporcionis dades personals, contrasenyes, codis de verificació ni altra informació confidencial a través de trucades, missatges de text o correus electrònics no sol·licitats. Les entitats legítimes, com Banco Santander, mai et demanaran aquesta informació de manera inesperada.

Si reps una trucada perduda d'un número desconegut o internacional, no la tornis. Podria tractar-se d'una estafa que busca que truquis a números de tarifació especial amb alts costos.

Consells per evitar caure en aquesta estafa del desviament de trucades

Si reps una trucada d'algú que diu ser del teu banc o altra entitat, penja. Contacta directament a la institució utilitzant els canals oficials per confirmar la veracitat de la trucada.

Configura alertes de seguretat: Utilitza les opcions del teu banc per rebre notificacions sobre moviments en els teus comptes. Això et permetrà detectar ràpidament qualsevol activitat sospitosa.

Mantén actualitzat el teu dispositiu: Assegura't que el teu telèfon mòbil tingui les últimes actualitzacions de programari i utilitza aplicacions de seguretat per protegir les teves dades.

Sigues cautelós amb les trucades internacionals: Desconfia de trucades provinents de números amb prefixos internacionals desconeguts, ja que podrien estar relacionades amb estafes.

A més, mantén-te al dia sobre les diferents modalitats d'estafa per reconèixer-les i evitar-les. Les autoritats i entitats bancàries solen publicar alertes i consells útils.

Recorda que la prevenció és clau per protegir-te de les estafes. Mantén una actitud vigilant i segueix aquests consells per evitar ser víctima de fraus relacionats amb el desviament de trucades.