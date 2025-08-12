Aviso urgente de Banco Sabadell: ni se te ocurra dar este paso, te juegas muchísimo

Banco Sabadell ha lanzado una alerta dirigida a sus clientes en España, especialmente durante estos meses de verano en los que los fraudes se disparan. El aviso tiene que ver con una modalidad de estafa que se está extendiendo rápidamente. Y que puede hacer que pierdas mucho dinero si no estás atento.

Según ha informado Banco Sabadell, el fraude del CEO va en aumento y es mucho más común de lo que parece. El modus operandi de los estafadores es muy sutil y está perfectamente preparado para generar urgencia y presión.

Banco Sabadell te advierte de un fraude peligroso: mucho ojo

Todo comienza con un mensaje o una llamada de un supuesto alto directivo de la empresa, solicitando el pago urgente de una factura o una transferencia muy importante. El estafador se hace pasar por alguien con poder en la empresa y suele pedir máxima discreción para que nadie sospeche.

El peligro de este tipo de fraude es que parece muy real. Los delincuentes utilizan nombres reales, logotipos y hasta direcciones de correo electrónico casi idénticas a las auténticas. Por eso, desde Banco Sabadell insisten en la necesidad de comprobar la autenticidad de cualquier petición económica que recibas, por muy urgente o importante que parezca.

Si recibes este mensaje, desconfía

Durante el verano, muchos empleados y responsables de empresa están de vacaciones, lo que facilita que este tipo de trampas tenga más éxito. El fraude del CEO se aprovecha de esa situación para atacar con fuerza. Si recibes una orden de pago inusual o con carácter urgente, desconfía de inmediato.

Verifica siempre por otros medios si esa petición es real. Nunca respondas directamente al correo o número desde donde se hace la solicitud. Banco Sabadell también recuerda que nunca debes actuar bajo presión.

Banco Sabadell sabe de la importancia de estos avisos

Los estafadores saben cómo manipular emocionalmente para que actúes sin pensar. El banco pide a sus clientes en España que extremen la precaución y que, ante cualquier duda, contacten directamente con su entidad para confirmar la operación.

El mensaje es claro: ni se te ocurra dar ese paso sin comprobar antes todo con cuidado. Podrías perder muchísimo dinero y dañar seriamente la seguridad financiera de tu empresa. Si recibes un correo de un supuesto alto cargo pidiendo una transferencia rápida, desconfía y toma medidas.

Banco Sabadell, en su compromiso con la ciberseguridad, continuará lanzando este tipo de alertas para proteger a sus clientes. Y para frenar el avance de fraudes como este, que tanto daño están causando en España.