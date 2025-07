Anunci demolidor de Banc Sabadell: si t'arriba al mòbil, fes això sense falta

Banco Sabadell ha llançat un avís per protegir els seus clients davant d'una estafa que està circulant i de la qual molts ja n'han estat víctimes. Una que combina tècniques com smishing i vishing.

El banc adverteix que podries rebre un missatge al teu mòbil, un SMS, un WhatsApp o fins i tot una trucada. El remitent es presenta com un familiar o amic que ha perdut el mòbil, és a l'estranger o es troba en una situació complicada i necessita diners amb urgència.

El missatge sol venir d'un número desconegut, però actua amb urgència, apel·la a l'afecte i diu alguna cosa com “em fas un bizum ràpid?”. Segons Banco Sabadell, aquest tipus d'engany està en augment i val molt la pena estar alerta.

Banco Sabadell avisa navegants: mai facis cas d'aquest missatge

Et fan creure que és un amic o familiar amb un problema real. Després, et demanen diners immediatament, amb urgència. Si contestes “sí” en una trucada, podries estar activant una gravació de la teva veu per autoritzar transaccions (“estafa del sí”).

També poden utilitzar spoofing perquè sembli que truquen des d'un número real del banc. Després, demanen dades bancàries o claus, i en segons et buiden el compte. Aquest frau no és menor, la Policia Nacional va detenir el gener passat una banda a Sabadell que va arribar a estafar gairebé 1,9 milions d'euros i va afectar 760 persones.

Aquest frau d'estiu, que aprofita la confiança emocional, és especialment perillós perquè sol passar en moments de distracció: vacances, viatges, desconnexió. Si a això hi sumes que l'estafa inclou una petició de diners urgent, un suposat familiar en problemes i l'ús de mòbil perdut o robat, el resultat pot ser catastròfic.

Banco Sabadell et dona un cop de mà per no espatllar-te el dia

Banco Sabadell ha difós aquest avís urgent a les xarxes i a la seva app. La seva recomanació és clara: davant d'un missatge d'aquest tipus, desconfia sempre, no contestis, no responguis ni diguis “sí”. Penja o ignora el missatge o la trucada, truca al familiar o amic pel seu número habitual per comprovar si realment necessita ajuda.

Contacta immediatament amb Banco Sabadell pels canals oficials (app, web o telèfon). Si has donat alguna dada o escoltat la trucada, bloqueja targetes i canvia contrasenyes ja. El banc també recomana activar alertes i la doble verificació.

Si has perdut el mòbil, ves a l'apartat “SOS Ajuda Urgent” de l'app o web; t'indiquen pas a pas quins bloquejos fer a Facebook. Si creus que pot haver-hi hagut frau, acudeix a la Policia i presenta denúncia.