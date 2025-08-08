Logo e-noticies.cat
Home sorprès davant d'un caixer automàtic del banc Sabadell amb un símbol d'advertiment.
Banc Sabadell adverteix de manera taxativa els seus clients sobre aquest canvi | Camara Khosro, InstaStudio, Banco Sabadell
ECONOMIA

Comunicat oficial de Banc Sabadell: prohibit oblidar això, estigues atent a les seves oficines

Banc Sabadell implanta un canvi notable a les seves oficines que els seus clients hauran de tenir molt en compte

per

Miguel Cuartas Ortego

Banc Sabadell a Espanya ha llançat una novetat important sobre les seves oficines durant l'estiu i no és un missatge que els clients hagin d'ignorar. Un canvi que desvetllava fa unes hores el banc espanyol i que ha comunicat a les xarxes als seus clients.

Banc Sabadell ha anunciat que durant el període estival, del 4 al 29 d'agost, algunes oficines comercials romandran tancades temporalment. Aquesta informació forma part d'una reorganització operativa dissenyada per adaptar la seva xarxa i optimitzar recursos. I tot, davant la menor afluència física durant el mes de vacances.

Canvi important a les oficines de Banc Sabadell: fins al 29

Les oficines afectades estaran fora de servei presencial, però no et preocupis: juntament amb el tancament s'indicarà l'oficina substitutiva més propera on podràs acudir si necessites atenció en persona. A cada sucursal tancada hi trobaràs un cartell informatiu que t'indicarà clarament on realitzar les teves gestions.

Façana d’una sucursal del banc Sabadell amb un caixer automàtic i cartells publicitaris a les finestres.

Banc Sabadell també t'ajuda a l'estiu | Camara Google Maps

Mentrestant, totes les oficines del banc continuaran amb el seu servei operatiu de caixer automàtic. Això vol dir que podràs fer ingressos, retirades, consultes o pagar rebuts des dels caixers encara que la sucursal estigui tancada.

Recordatori de Banc Sabadell

Banc Sabadell també recorda que pots operar des de casa o des del teu lloc de vacances. La seva atenció al client està disponible a la Banca Online i mitjançant l'aplicació mòbil. Ambdues estan operatives tots els dies i permeten fer moltes operacions sense necessitat d'anar a una oficina física.

Si necessites suport o tens dubtes, tens diverses vies. Pots trucar al telèfon 963 085 000, disponible les 24 hores del dia, escriure un correu a info@bancsabadell.com o contactar a través dels seus perfils a xarxes socials com Twitter o Facebook.

Un home amb expressió sorpresa mira el telèfon mòbil davant d'una sucursal del Banc Sabadell.

Si tens dubtes, contacta amb el Banco Sabadell | Camara Getty Images Signature, Banco Sabadell, ilkersener

Banc Sabadell garanteix la millor experiència durant l'estiu

Per si no n'hi hagués prou, pots operar sense problemes des del teu telèfon, tauleta o ordinador, utilitzant la Banca Online o l'app, des de qualsevol lloc d'Espanya. I si prefereixes atenció personalitzada, pots trucar o escriure via mail o xarxes socials: l'atenció al client està disponible 24 hores al dia.

Amb aquest format senzill i clar, Banc Sabadell millora la comunicació amb els seus clients i assegura que, fins i tot a l'agost, estiguis informat i puguis resoldre les teves gestions. La informació oficial aclareix que aquesta reorganització té com a objectiu garantir la millor experiència durant l'estiu, sense deixar d'oferir atenció segura i accessible tant de manera presencial com digital.

