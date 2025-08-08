Comunicat oficial de Banc Sabadell: prohibit oblidar això, estigues atent a les seves oficines
Banc Sabadell implanta un canvi notable a les seves oficines que els seus clients hauran de tenir molt en compte
Banc Sabadell a Espanya ha llançat una novetat important sobre les seves oficines durant l'estiu i no és un missatge que els clients hagin d'ignorar. Un canvi que desvetllava fa unes hores el banc espanyol i que ha comunicat a les xarxes als seus clients.
Banc Sabadell ha anunciat que durant el període estival, del 4 al 29 d'agost, algunes oficines comercials romandran tancades temporalment. Aquesta informació forma part d'una reorganització operativa dissenyada per adaptar la seva xarxa i optimitzar recursos. I tot, davant la menor afluència física durant el mes de vacances.
Canvi important a les oficines de Banc Sabadell: fins al 29
Les oficines afectades estaran fora de servei presencial, però no et preocupis: juntament amb el tancament s'indicarà l'oficina substitutiva més propera on podràs acudir si necessites atenció en persona. A cada sucursal tancada hi trobaràs un cartell informatiu que t'indicarà clarament on realitzar les teves gestions.
Mentrestant, totes les oficines del banc continuaran amb el seu servei operatiu de caixer automàtic. Això vol dir que podràs fer ingressos, retirades, consultes o pagar rebuts des dels caixers encara que la sucursal estigui tancada.
Recordatori de Banc Sabadell
Banc Sabadell també recorda que pots operar des de casa o des del teu lloc de vacances. La seva atenció al client està disponible a la Banca Online i mitjançant l'aplicació mòbil. Ambdues estan operatives tots els dies i permeten fer moltes operacions sense necessitat d'anar a una oficina física.
Si necessites suport o tens dubtes, tens diverses vies. Pots trucar al telèfon 963 085 000, disponible les 24 hores del dia, escriure un correu a info@bancsabadell.com o contactar a través dels seus perfils a xarxes socials com Twitter o Facebook.
Banc Sabadell garanteix la millor experiència durant l'estiu
Per si no n'hi hagués prou, pots operar sense problemes des del teu telèfon, tauleta o ordinador, utilitzant la Banca Online o l'app, des de qualsevol lloc d'Espanya. I si prefereixes atenció personalitzada, pots trucar o escriure via mail o xarxes socials: l'atenció al client està disponible 24 hores al dia.
Amb aquest format senzill i clar, Banc Sabadell millora la comunicació amb els seus clients i assegura que, fins i tot a l'agost, estiguis informat i puguis resoldre les teves gestions. La informació oficial aclareix que aquesta reorganització té com a objectiu garantir la millor experiència durant l'estiu, sense deixar d'oferir atenció segura i accessible tant de manera presencial com digital.
