Aviso tajante de BBVA a miles de clientes: está en tu mano, hazlo ya o te arrepentirás

BBVA ha confirmado que una cuenta que gusta mucho a sus clientes millones de ellos ya la valoran como la mejor cuenta gratuita del momento. Que te lo cuenten otros no basta: está en tu mano abrirla, hazlo ya o te arrepentirás para toda la vida.

La Cuenta Online Sin Comisiones de BBVA no cobra ni comisiones de mantenimiento ni de administración, ni requiere domiciliar la nómina o recibos. Puedes abrirla 100 % online y gestionarla desde la app o la web sin papeles ni condiciones rígidas. Y además incluye la Tarjeta Aqua de débito totalmente gratis, es la mejor cuenta para quienes no quieren pagar nada.

El motivo por el que deberías abrir ya esta cuenta de BBVA

Lo cierto es que su apertura es muy sencilla. Puedes hacerlo desde casa gracias al alta inmediata, en menos de 10 minutos, simplemente con tu DNI o NIE y tu móvil.

Además, usando el código PLAN760 puedes conseguir hasta 760 € en un año. Y todo si domicilias tu nómina (de al menos 800 €), pagas recibos, usas Bizum y la tarjeta Aqua, sin permanencia, sin compromiso y sin condiciones extra.

BBVA es un chollo para el cliente

Además de no pagues nada en comisiones, BBVA te ofrece ventajas que otros bancos no dan tan claramente. Puedes cambiarte de banco y BBVA gestionará tus domiciliaciones y saldo por ti, algo muy práctico para quienes no quieren líos.

También disfrutarás de transferencias nacionales e internacionales dentro de la UE sin coste. También tendrás retiradas gratuitas en más de 4.500 cajeros BBVA, y herramientas digitales como encendido/apagado de tarjeta, ahorro y Bizum sin salir de la app.

¿Qué piensan los clientes? Su satisfacción es obvia

El grado de satisfacción es alto. Usuarios defienden esta cuenta porque permite operar sin comisiones o letras pequeñas, y destacan la facilidad digital y la tranquilidad de no tener cargos ocultos. Algunos incluso llaman a esta iniciativa “un guiño de BBVA” hacia los clientes, que agradecen el enfoque centrado en sus necesidades.

BBVA dice, con simpatía y sin altisonancia, que la cuenta “cuesta cero venir”, te pone la tarjeta y la cuenta activas al instante, y te da más si la usas como siempre harías. Es ese guiño que hace que miles de españoles se sientan bien tratados.