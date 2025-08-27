Avís important que has de saber en sol·licitar la teva pensió: en sortiràs guanyant
Aquest detall pot passar desapercebut per a molts treballadors que estan a punt de retirar-se laboralment
Si t'estàs apropant a l'edat de jubilació o simplement t'interessa planificar el teu futur amb seguretat, això t'interessa. Moltes persones desconeixen un recent canvi legal que pot influir de manera important en el seu accés a la pensió de jubilació. Especialment si han treballat a jornada parcial durant la seva vida laboral.
Aquest detall, que va passar desapercebut per a molts, marca un abans i un després en el sistema de cotitzacions. A més, podria significar la diferència entre tenir o no dret a una pensió.
Durant anys, treballar a temps parcial implicava una doble desavantatge. No només es guanyava menys, sinó que també es cotitzava menys per a la Seguretat Social. Això reduïa tant el temps reconegut com l'import de la futura pensió.
Tanmateix, des de l'1 d'octubre de 2023, tot ha canviat gràcies a una reforma clau a la Llei General de la Seguretat Social. Inclosa al Reial decret llei 2/2023. Aquesta nova normativa va eliminar l'anomenat coeficient de parcialitat, que reduïa els dies cotitzats en funció de la intensitat de la jornada.
Més facilitat per obtenir una pensió
Ara, cada dia treballat, sigui a jornada completa o a temps parcial, compta com un dia complet cotitzat. Aquest canvi s'aplica fins i tot de manera retroactiva. És a dir, també es reconeixeran com a dies complets els treballs a jornada parcial realitzats abans de l'1 d'octubre de 2023.
En la pràctica, això significa que moltes persones podran assolir el període mínim exigit per accedir a la jubilació. Especialment aquelles que han tingut feines precàries o amb contractes de poques hores.
Per exemple, imagina algú que ha treballat durant 25 anys, dels quals 20 van ser en jornada parcial i 5 a jornada completa. Abans d'aquest canvi legal, aquests 20 anys parcials es comptaven, en molts casos, com si fossin només 10. Ara es reconeixen els 25 anys complets, cosa que pot obrir la porta al dret a una pensió contributiva.
Important reparar en aquest detall
Tanmateix, és crucial entendre que aquesta modificació no implica un augment en l'import de la pensió. La quantia final continua calculant-se en funció de les bases de cotització reals. És a dir, si has cotitzat poc (per tenir sous baixos o treballar menys hores), l'import mensual de la teva pensió continuarà sent baix.
El que millora és l'accés, no la quantitat. Aquesta reforma també té un important impacte social. Molts sectors laborals amb alta presència femenina, com el comerç, l'hostaleria o la cura domèstica, estan marcats per contractes a temps parcial.
