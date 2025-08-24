Decepció total a Espanya: acomiada't d'una pensió encara que hagis cotitzat 40 anys
Molts espanyols s'enduen una gran decepció quan comproven que no tenen possibilitat d'accedir a aquesta pensió
Molts treballadors passen tota la vida pensant que, després de dècades d'esforç, arribarà una jubilació còmoda i ben remunerada. Creuen fermament que cotitzar durant 40 o 50 anys els garantirà automàticament la pensió màxima. Tanmateix, la realitat és molt diferent.
La veritat és que, encara que hagis treballat tota una vida, això no vol dir que rebis la pensió més alta. I aquest detall ha generat una enorme decepció entre qui esperava més després d'anys de sacrifici.
L'edat ordinària de jubilació el 2025 és de 66 anys i 8 mesos per a aquells que no hagin arribat a cotitzar 38 anys i tres mesos. Però si s'ha superat aquest període mínim, la jubilació continua sent possible als 65 anys. Això ja marca una diferència important segons l'historial laboral de cada persona.
Tanmateix, el nombre d'anys treballats, per si sol, no garanteix l'accés a la pensió màxima.
Com influeix en les pensions el període cotitzat
Molts es pregunten què passa amb qui ha cotitzat durant 40, 45 o fins i tot 50 anys. Existeix la creença que podrien rebre la pensió més alta del sistema. Però en realitat no és així.
Això es deu al fet que l'import final d'una pensió no es calcula únicament en funció del temps cotitzat, ja que depèn d'alguna cosa anomenada base reguladora.
La base reguladora és la mitjana de les bases de cotització durant els darrers 25 anys (300 mesos). Aquesta xifra és la que realment determina la pensió que es rebrà cada mes. Així que, encara que algú hagi treballat 50 anys, si la seva base de cotització ha estat baixa, la seva pensió també ho serà.
La pensió màxima el 2025 està limitada per llei i se situa en 3.267,6 euros mensuals. Per poder cobrar aquesta quantitat, cal haver tingut bases de cotització molt elevades durant tota la vida laboral. Si una persona ha cotitzat durant 50 anys, però amb una base de 1.800 euros mensuals, llavors la seva pensió serà de 2.000 euros.
No importa quant temps hagi treballat. La pensió màxima és un límit legal i no se supera sota cap circumstància.
A més, encara que s'assoleixi el 100% de la base reguladora, no tothom ho aconsegueix. Per cobrar aquest percentatge complet, calen almenys 36 anys i sis mesos cotitzats.
Intentar cotitzar més anys i amb una base més gran
És possible que molts s'enduguin una sorpresa en acostar-se a la jubilació. Descobreixen que després d'haver treballat 40 anys o més no percebran la pensió màxima. El que realment compta són les bases de cotització i el percentatge aplicat segons els anys cotitzats.
Per això, convé revisar bé la nostra trajectòria laboral, informar-se amb antelació i, si és possible, millorar les cotitzacions per assegurar-se una pensió digna. Perquè, al final, no és només qüestió de temps, sinó de números.
