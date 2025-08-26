Logo e-noticies.cat
Home somrient amb camisa blava i maleta, logotip de BBVA i mà sostenint bitllets d'euro.
BBVA ha fet somriure tots aquests treballadors | Camara Mimagephotography, BBVA
ECONOMIA

Alegria màxima al BBVA després de confirmar-ho als seus clients: no poden estar més feliços

BBVA dona la millor gran notícia als treballadors espanyols: el seu darrer informe és demolidor i tothom el rep amb entusiasme

per

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha donat una gran notícia que genera eufòria entre molts treballadors espanyols. El cert és que s'han confirmat unes dades que van de luxe a milers de persones en aquest primer semestre de l'any.

En l'informe sobre finançament del primer semestre de 2025, BBVA revelava que ha concedit 49.115 milions d'euros en nou finançament per a pimes, autònoms i empreses. Aquesta xifra representa un augment del 17 % respecte al mateix període de 2024.

BBVA augmenta el finançament a pimes i autònoms un 17 % el 2025

Els clients de BBVA no podrien estar més feliços, aquest desplegament de finançament aporta oxigen al teixit empresarial. Per a molts negocis, suposa més recursos per créixer, invertir i enfortir els seus projectes. L'informe confirma que BBVA està complint amb la seva promesa de donar suport a l'economia real a Espanya.

Dues persones somrients fent el gest de “OK” davant d'una sucursal del banc BBVA.

BBVA està d'enhorabona per un motiu important | Camara Google Maps, Dean Drobot

Una dada molt rellevant és que, a més d'augmentar el crèdit, BBVA ha aconseguit un creixement del 15,3 % en nous clients en el segment de pimes, autònoms i empreses. Això mostra que més emprenedors i empreses estan triant el banc. Aquesta captació és fruit d'una proposta adaptada, propera i digital.

"El motor que impulsa les pimes i autònoms a Espanya"

Sobre l'informe, el director de pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano, ha fet unes declaracions destacades. Segons ell, “a BBVA treballem per ser el motor que impulsa les pimes i autònoms a Espanya. Donant-los suport amb recursos, eines i una relació propera que els permeti afrontar els seus reptes amb confiança”.

Aquestes paraules reforcen la importància que el banc dona a aquest segment, clau en el seu model. Comparat amb el primer semestre de 2024, aquest creixement del 17 % en finançament i del 15,3 % en captació de clients és una senyal clara. BBVA està millorant els seus resultats i el seu posicionament entre pimes i autònoms.

Les facilitats de BBVA no s'acaben aquí: pren nota

Però les bones notícies no acaben aquí. L'informe destaca també iniciatives no financeres que entusiasmen els clients. Una d'elles és el servei integral per a la constitució d'empreses sense cost addicional, desenvolupat en col·laboració amb Ayuda T Pymes.

Una dona amb suèter groc mira emocionada el telèfon davant una sucursal de BBVA.

BBVA no para de celebrar aquest èxit a favor de pimes i autònoms | Camara Google Maps, Dean Drobot, e-noticies.cat

Gràcies a aquest servei, es pot constituir una societat legalment en només 15 dies naturals. La signatura notarial es fa de manera digital i la documentació s'envia automàticament a l'oficina BBVA, agilitzant molt tot el procés.

A més, el banc ofereix el Compte Empresa Benvinguda, sense comissions, juntament amb promocions com bonificacions mensuals o TPV gratuïts el primer any per a nous clients. Aquestes avantatges sumen valor afegit i contribueixen al fet que els clients se sentin recolzats i puguin arrencar els seus projectes amb més facilitat.

