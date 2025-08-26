Alegria màxima al BBVA després de confirmar-ho als seus clients: no poden estar més feliços
BBVA ha donat una gran notícia que genera eufòria entre molts treballadors espanyols. El cert és que s'han confirmat unes dades que van de luxe a milers de persones en aquest primer semestre de l'any.
En l'informe sobre finançament del primer semestre de 2025, BBVA revelava que ha concedit 49.115 milions d'euros en nou finançament per a pimes, autònoms i empreses. Aquesta xifra representa un augment del 17 % respecte al mateix període de 2024.
BBVA augmenta el finançament a pimes i autònoms un 17 % el 2025
Els clients de BBVA no podrien estar més feliços, aquest desplegament de finançament aporta oxigen al teixit empresarial. Per a molts negocis, suposa més recursos per créixer, invertir i enfortir els seus projectes. L'informe confirma que BBVA està complint amb la seva promesa de donar suport a l'economia real a Espanya.
Una dada molt rellevant és que, a més d'augmentar el crèdit, BBVA ha aconseguit un creixement del 15,3 % en nous clients en el segment de pimes, autònoms i empreses. Això mostra que més emprenedors i empreses estan triant el banc. Aquesta captació és fruit d'una proposta adaptada, propera i digital.
"El motor que impulsa les pimes i autònoms a Espanya"
Sobre l'informe, el director de pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano, ha fet unes declaracions destacades. Segons ell, “a BBVA treballem per ser el motor que impulsa les pimes i autònoms a Espanya. Donant-los suport amb recursos, eines i una relació propera que els permeti afrontar els seus reptes amb confiança”.
Aquestes paraules reforcen la importància que el banc dona a aquest segment, clau en el seu model. Comparat amb el primer semestre de 2024, aquest creixement del 17 % en finançament i del 15,3 % en captació de clients és una senyal clara. BBVA està millorant els seus resultats i el seu posicionament entre pimes i autònoms.
Les facilitats de BBVA no s'acaben aquí: pren nota
Però les bones notícies no acaben aquí. L'informe destaca també iniciatives no financeres que entusiasmen els clients. Una d'elles és el servei integral per a la constitució d'empreses sense cost addicional, desenvolupat en col·laboració amb Ayuda T Pymes.
Gràcies a aquest servei, es pot constituir una societat legalment en només 15 dies naturals. La signatura notarial es fa de manera digital i la documentació s'envia automàticament a l'oficina BBVA, agilitzant molt tot el procés.
A més, el banc ofereix el Compte Empresa Benvinguda, sense comissions, juntament amb promocions com bonificacions mensuals o TPV gratuïts el primer any per a nous clients. Aquestes avantatges sumen valor afegit i contribueixen al fet que els clients se sentin recolzats i puguin arrencar els seus projectes amb més facilitat.
