Anunci important de CaixaBank: pren una decisió que alegra el dia a mig país
CaixaBank ha llançat un paquet de mesures per alleujar la situació d’aquestes famílies i empreses espanyoles
En un moment especialment difícil per a moltes persones, CaixaBank ha fet un pas endavant amb una decisió que està sent reconeguda. L'entitat financera ha llançat un paquet de mesures pensat per alleujar la situació de famílies, autònoms i empreses afectades pels incendis forestals. En concret, els que van colpejar recentment diverses comunitats autònomes.
El banc ha reforçat el seu pla extraordinari de suport. Ha ampliat a 100 milions d'euros el total de les línies de finançament que ha posat a disposició dels damnificats.
Amb aquesta decisió, CaixaBank busca facilitar recursos immediats a qui ha vist el seu dia a dia afectat per aquesta emergència. La iniciativa arriba en un moment clau, quan moltes persones necessiten recuperar la normalitat com més aviat millor.
CaixaBank ho posa tot de la seva part
Una de les mesures més destacades és la nova línia de microcrèdits d'emergència oferta per MicroBank, el banc social de CaixaBank. Aquest finançament està pensat especialment per a autònoms i petites empreses, amb l'objectiu que puguin mantenir la seva activitat en un entorn difícil. Cada operació pot arribar fins a 50.000 euros, i compta amb el suport del Fons Europeu d'Inversions (FEI).
Aquests microcrèdits estaran disponibles a les vuit comunitats autònomes més afectades pels incendis de les darreres setmanes. Es tracta de Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Castella-la Manxa, Extremadura, Castella i Lleó i Madrid. Les sol·licituds es poden fer directament a les oficines de CaixaBank situades en aquests territoris.
Cristina González, directora general de MicroBank, ha explicat que l'entitat és molt conscient de les dificultats que estan travessant moltes persones. En paraules seves, aquest tipus de finançament busca oferir "solucions àgils per reprendre l'activitat professional i tornar a la normalitat com més aviat millor"
A més d'aquesta iniciativa, CaixaBank ha activat línies de finançament regionals específiques dins del pla extraordinari. Parlem de 40 milions d'euros per a Galícia, 30M per a Castella i Lleó, 20M per a Extremadura i 10M per a Castella-la Manxa. Tot aquest esforç està enfocat a cobrir necessitats urgents i permetre que les zones més colpejades iniciïn la seva recuperació com més aviat millor.
El paper essencial de CaixaBank
El banc també ha desenvolupat dos eixos d'actuació complementaris. D'una banda, s'ha avançat el pagament d'indemnitzacions d'assegurances per a vehicles i immobles danyats pel foc. D'altra banda, des d'AgroBank, s'han dissenyat solucions específiques de finançament perquè les explotacions agràries i ramaderes afectades puguin adaptar-se a la nova situació.
Amb totes aquestes accions, CaixaBank demostra un fort compromís amb el territori i amb les persones que més ho necessiten. En temps de dificultat, oferir finançament ràpid i eficaç es converteix en una eina vital per reconstruir comunitats, reactivar negocis i tornar la tranquil·litat a milers de llars.
Aquest moviment no només és una mostra de responsabilitat, sinó també un gest que ha estat aplaudit a tot Espanya. CaixaBank no es queda al marge davant una crisi: actua, acompanya i dona suport.
