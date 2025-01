Alegria entre els clients de BBVA que usen targeta: ho has de fer com més aviat millor

La targeta Visa Infinite de BBVA s'ha convertit en una opció molt atractiva per a aquells que busquen avantatges significatius en la seva vida financera. Aquesta targeta de crèdit està dissenyada per oferir una experiència premium. Ho fa combinant flexibilitat en les opcions de pagament amb beneficis únics que la distingeixen en el mercat.

BBVA t'ho diu clarament: la millor targeta és la Visa Infinite

La Visa Infinite de BBVA és una targeta de crèdit orientada a clients de banca privada o amb comptes patrimonials al banc. Ofereix una línia de crèdit mensual de fins a 2.000 euros i permet ajornar pagaments en quotes de fins a 36 mesos, adaptant-se a les necessitats financeres de cada usuari.

És ideal per a viatgers freqüents, ja que aquesta targeta permet l'accés a més de 1.200 sales VIP en aeroports de tot el món, garantint comoditat i exclusivitat durant els viatges.

Assegurances de Viatge Completes: Inclou una àmplia gamma de cobertures, com assegurança d'accidents i assistència en viatges. Protegint el titular davant imprevistos durant els seus desplaçaments, tant dins com fora d'Espanya.

Assistència Personalitzada 24/7: Ofereix un servei de consergeria disponible les 24 hores. Assisteix en la reserva de restaurants, organització d'esdeveniments i altres necessitats personals o professionals, brindant un suport continu al client.

Programa de Recompenses Exclusiu: Permet acumular punts amb cada compra, que poden ser bescanviats per experiències úniques. O bé per productes exclusius, incentivant l'ús de la targeta en diverses transaccions.

Límit de Crèdit Alt: Ofereix un límit de crèdit elevat, proporcionant flexibilitat financera per realitzar grans compres o atendre necessitats especials sense preocupacions.

Tecnologia de Pagaments Sense Contacte: Incorpora la funcionalitat 'contactless', permetent realitzar pagaments de manera ràpida i segura, millorant l'experiència de compra diària.

Com sol·licitar la targeta Visa Infinite de BBVA

Per sol·licitar aquesta targeta, és necessari ser client de BBVA. Per descomptat, cal complir amb els requisits establerts per a clients de banca privada o patrimonial.

La sol·licitud s'inicia a través de la pàgina oficial de BBVA, on s'haurà de completar un formulari i proporcionar la documentació requerida. Un representant del banc es posarà en contacte per finalitzar el procés i resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir.

Per què molts ja la tenen? No esperis més

La Visa Infinite de BBVA s'ha posicionat com una targeta atractiva a causa de les seves condicions favorables i serveis exclusius. La combinació d'avantatges, com assegurances completes, accés a sales VIP i un programa de recompenses, ha captat l'atenció de clients que busquen maximitzar el rendiment de les seves finances.

A més, la flexibilitat en les opcions de pagament i l'assistència personalitzada 24/7 ofereixen un valor afegit. Un que molts consideren indispensable en la seva vida quotidiana.