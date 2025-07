La decisió de Banco Santander que aplaudeixen els seus clients: un pas cap al futur

El Banco Santander ha fet un pas històric en el sector financer. Destaca com la primera entitat que ha migrat tot el seu core bancari nacional al núvol, una transformació tecnològica sense precedents.

Aquest assoliment no només impulsa l'eficiència operativa, sinó que situa el Santander a l'avantguarda digital a Espanya. El 19 de juny de 2025, Banco Santander va completar la migració del seu sistema central a Gravity, una plataforma nativa al núvol dissenyada per gestionar operacions com transferències, dipòsits i préstecs.

Què implica el canvi de Banco Santander a Gravity

Aquest sistema processa més de 4.300 milions de transaccions l'any, arribant a pics de fins a 33.000 operacions per segon. Un nivell de rendiment que només és possible gràcies a l'ús intel·ligent de recursos al núvol.

El canvi a Gravity de Banco Santander ha suposat una reducció del 70% en el consum energètic de la seva infraestructura, una millora substancial en eficiència. Els costos per transacció es van reduir en un 19% durant 2024, la qual cosa suposa un estalvi estimat de 314 milions d'euros aquell any. Gràcies a aquestes optimitzacions, el banc va invertir aproximadament 3.600 milions d'euros en tecnologia i formació, reforçant la seva aposta per la transformació digital.

La revista The Banker va reconèixer Banco Santander com el més innovador del món el 2023. A més, va destacar el seu ús de plataformes digitals, caixers intel·ligents, aplicacions mòbils i tecnologia blockchain.

Com afecta aquest canvi de Banco Santander als seus clients

El sistema al núvol permet una disponibilitat gairebé contínua, evitant caigudes del servei. Per això, aquesta modificació permet als clients de Banco Santander operar de manera més segura i fiable.

D'altra banda, els usuaris de Banco Santander també gaudiran de més agilitat operativa. En aquest sentit, processos com l'obertura de comptes o la gestió de pagaments són més ràpids i segurs. A més, en reduir el consum energètic, l'entitat millora la seva petjada de carboni, alineant-se amb objectius ecològics.

L'èxit d'aquesta migració col·loca Banco Santander com a referent en la transició cap a una banca híbrida: sucursals físiques que compten amb el suport tecnològic d'una infraestructura digital robusta. Aquest model facilita serveis més personalitzats i eficients, mantenint un equilibri entre proximitat i modernitat.