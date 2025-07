La inesperada notícia de BBVA que afecta milers d'espanyols: adeu a les despeses extres

L'accés a un habitatge és un repte important per a moltes persones joves. En aquest context, el programa d'hipoteca jove de BBVA s'ha convertit en una solució atractiva.

Adreçat a menors de 36 anys, permet finançar fins al 95 % del valor de l'habitatge, quelcom poc habitual en el sector. Tot això sense despeses d'obertura ni comissions inicials, cosa que facilita fer el pas a la compra sense assumir grans càrregues econòmiques.

Què ofereix exactament la hipoteca jove de BBVA

L'Hipoteca Jove de BBVA està pensada per facilitar l'accés al primer habitatge. Per això, ofereix finançament del 95% sobre el valor menor entre la compravenda i la taxació. A més, compta amb un termini d'amortització de fins a 30 anys, flexible per adaptar-se a les necessitats del client.

Aquesta opció de BBVA no té comissió d'obertura i inclou totes les despeses de notaria, gestoria i registre. Així mateix, el tipus d'interès pot ser fix o referenciat (cadascun ofereix condicions diferents). També té bonificacions disponibles en contractar productes addicionals, com assegurança de llar, d'amortització i domiciliar nòmina, que poden reduir el tipus d'interès fins a un 1%.

A més, aquest producte està disponible tant per a clients nous com per als que ja operen amb BBVA. Sempre compta amb el seguiment i suport d'un gestor a través de l'app o a l'oficina.

A qui va adreçada i quins requisits posa BBVA

Aquest producte de BBVA està pensat per a menors de 36 anys que busquen comprar el seu primer habitatge habitual, sigui un pis o una casa. Per obtenir-la, el sol·licitant ha de complir l'edat i tenir ingressos suficients, estables i d'acord amb el préstec sol·licitat.

D'altra banda, el comprador ha de comptar amb almenys el 5% del preu de l'immoble i les despeses de compravenda. Cal destacar que el préstec finança el 95% restant. També cal contractar productes vinculats de BBVA per reduir el tipus d'interès (si es desitja).

Un dels grans avantatges d'aquesta hipoteca de BBVA és que no s'exigeix aval extern en condicions estàndard. Tanmateix, segons el perfil, l'entitat pot sol·licitar garanties addicionals.