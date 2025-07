Alegria màxima a CaixaBank: finalment és una realitat i aquests espanyols ho agraeixen

La solidaritat pot transformar vides, encara que de vegades els seus fruits triguen a veure's. En aquests temps, l'esperança arriba acompanyada de fets concrets que demostren que la col·laboració entre sectors marca la diferència. CaixaBank ha estat protagonista d'un d'aquests èxits que omplen d'orgull la societat espanyola.

Recentment, a la seu de CaixaBank a Palma, es va reconèixer la tasca de quatre empreses de les Balears que han col·laborat amb l'Aliança per la Vacunació Infantil. Domus Vivendi Group, Grupo TUI, MarSenses Hotels & Homes i Iberostar Hotels & Resorts han contribuït a vacunar a més de 180.000 infants a l'Àfrica contra malalties prevenibles. Aquest esforç forma part d'una iniciativa impulsada per la Fundació “la Caixa” juntament amb Gavi, the Vaccine Alliance, la Fundació Gates i l'Institut de Salut Global de Barcelona.

L'aliança que canvia el destí de milions

L'Aliança per a la Vacunació Infantil fa més de 17 anys que treballa per protegir la infància vulnerable d'arreu del món. Gràcies a aquesta iniciativa, s'han immunitzat més d'11 milions d'infants, especialment contra la pneumònia, principal causa de mortalitat infantil. Aquest èxit no seria possible sense el sistema de finançament matching fund, que multiplica per quatre cada euro donat.

Així, per cada euro rebut, la Fundació “la Caixa” n'aporta un altre i la Fundació Gates n'afegeix dos més. Aquesta fórmula ha estat clau per arribar a 10 països a l'Àfrica i Llatinoamèrica, inclosos Moçambic, Etiòpia i Bolívia. María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank a Balears, va afirmar a l'acte que “entre tots podem canviar el destí de molts infants que viuen en contextos de gran vulnerabilitat”.

La col·laboració entre empreses, entitats públiques i clients de CaixaBank ha estat fonamental per a aquest avanç. Més de 5.500 empreses espanyoles i nombrosos particulars han donat suport a aquesta causa, demostrant que la responsabilitat social corporativa pot marcar una gran diferència, segons indica la mateixa entitat.

CaixaBank, un pilar per a l'empresa i la societat

CaixaBank no només es distingeix com una entitat financera de referència a Espanya, sinó que també destaca pel seu compromís social. Amb una xarxa de 214 centres d'empresa i més de 2.300 professionals, l'entitat ofereix assessorament especialitzat en diferents sectors, incloent-hi turisme i pimes. Aquest suport va més enllà de l'àmbit financer, promovent projectes amb impacte social positiu.

El treball conjunt de CaixaBank Empreses i CaixaBank Banca Privada ha potenciat la difusió d'aquesta aliança. La seva tasca ha estat decisiva perquè tant clients com empreses col·laborin amb la vacunació infantil en països en desenvolupament. Com va assenyalar Rivera, “seguim enfortint aquesta aliança perquè demostra que entre tots podem salvar vides i construir un futur millor”.

La vacunació de milions d'infants és un èxit que beneficia no només a qui la rep, sinó a tota la societat que veu en aquest compromís un motiu d'esperança i orgull. Gràcies a iniciatives com aquesta, l'esforç conjunt d'espanyols i organitzacions internacionals es tradueix en vida, salut i un futur més just.